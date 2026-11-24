"Больше напоминали гангстеров": западное медиа жестко раскритиковало встречу Трампа, Си и Путина в Шэньчжэне

На прошлой неделе в китайском Шэньчжэне встретились лидер Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. При этом лидеры, которые в совокупности контролируют большую часть мирового ядерного арсенала, выглядели скорее как гангстеры, чем государственные деятели.

Об этом говорится в материале Чарльза Мура – известного британского журналиста, бывшего главного редактора и действующего политического обозревателя газеты The Telegraph. Свою статью он назвал красноречиво – "Трамп, Си и Путин – трое маленьких человечков".

По словам Мура, до сих пор непонятно, зачем они проводили эту встречу, поскольку ни о каких реальных решениях объявлено не было. Так что, возможно, этот саммит был призван лишь символически продемонстрировать силу.

"Простые факты о современном распределении сил удручают. Из более чем 12 000 ядерных боеголовок в мире чуть больше 11 000 принадлежат России и США, у каждой из которых более 5 000 боеголовок. Далее идет Китай всего с 620 боеголовками (у Великобритании – 225). Таким образом, эти трое глав государств могли бы уничтожить нас всех", – пишет обозреватель.

В своей декларации они "подтвердили, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда не следует начинать", но их заверения не добавляют особого спокойствия. Они больше напоминали "трех крупнейших гангстеров, чем самых выдающихся государственных деятелей мира", отмечает автор.

При этом из всех них Путин выглядел сильно переоцененным. У его страны крупнейший ядерный арсенал, но по номинальному ВВП Россия занимает лишь восьмое место в мире.

"Его присутствие за столом переговоров сделало эту встречу гораздо более угрожающей, чем любой двусторонний саммит между США и Китаем. Путин ведет, несомненно, крупнейшую агрессивную войну в современном мире; однако Америка и Китай решили поднять его еще выше на мировой арене", – пишет Мур.

Он напомнил, что в то время, когда проходила эта встреча лидеров, "любимый Керченский мост" Путина, соединяющий оккупированный Крым с материковой Россией, находился под ударами Сил обороны Украины.

"Президент Трамп опубликовал фотографию, на которой он и Путин пожимают друг другу руки, с подписью "Мой друг". Нельзя забывать, насколько это отвратительно и беспрецедентно для президента США", – подчеркнул журналист.

Он также указал на исторические параллели – последний раз сочетание "Большой тройки" было представлено миру на Ялтинской и Потсдамской конференциях 1945 года. На первой из них Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт, а на второй – Клемент Эттли и Гарри Трумэн встретились со Сталиным. Эти встречи были полны исторической иронии, поскольку Сталин убил даже больше людей, чем Гитлер, а сами саммиты фактически утвердили его завоевания в Восточной Европе, подчеркнул Мур.

"Однако можно сказать, что на обеих встречах двое из "Большой тройки" были порядочными людьми. Они соблюдали конституционные нормы и демократические традиции своих стран. Они стремились к миру, а не к личной выгоде. Они пытались построить приемлемый послевоенный порядок. Несмотря на многочисленные кризисы и некоторые неудачи, им это удалось", – добавил он.

При этом никого из "Большой тройки" в Шэньчжэне нельзя назвать хорошим человеком. Путин не знает ни правды, ни милосердия – он целиком разрушительная сила. Си Цзиньпин, хотя, возможно, и наименее ослеплен из этой тройки, является самым непримиримым противником свободы во всем мире.

"Он разрушил доверие к открытости Китая Западу. Он заразил мир Covid. Он создал самое совершенное в истории государство тотальной слежки", – отметил Мур.

Что касается Трампа, то он – самый ненадежный и наименее ориентированный на общество союзник из всех, кто когда-либо возглавлял западный мир. Он страдает от сильной зависти к диктаторам, в его представлении нет разницы между личным обогащением и интересами государства.

"За исключением, возможно, искренней любви к публичным спорам, он не обладает никакими республиканскими добродетелями. Боюсь, что "Большая тройка" – это "маленькие большие люди", – резюмировал автор.

Как сообщал OBOZ.UA, по результатам трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) лидеры США, КНР и РФ Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин согласовали краткую совместную декларацию. О войнах в Украине и Иране, которые начали двое участников переговоров, в документе не упоминается.