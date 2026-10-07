"Беспрецедентный случай": приговоренная к смертной казни в США пришла в себя после смертельных инъекций

В США 50-летняя Криста Пайк, отбывающая наказание в штате Теннесси, выжила после двух доз смертельной инъекции. По заявлению адвокатов, пережившая казнь женщина уже пришла в сознание, находится в больнице под охраной и может разговаривать.

Эксперты и юристы называют этот случай уникальным, поскольку ранее никто в истории США не выживал после прямого введения смертельных токсинов. Об этом сообщает BBC.

Что произошло во время казни

На прошлой неделе специалисты дважды попытались ввести Пайк смертельную дозу пентобарбитала. После неудачной процедуры заключенную в бессознательном состоянии экстренно доставили в больницу, где врачи в течение нескольких дней выводили препарат из ее организма.

По словам профессора юридической школы Фордхэмского университета Деборы Денно, в США ранее фиксировались случаи, когда арестанты выживали при смертной казни, однако во всех тех эпизодах специалисты так и не смогли ввести препараты в вены. В случае с Пайк токсин попал в организм.

Консультирующий защиту анестезиолог Джоэл Зивот объяснил, что полученной дозы было бы достаточно для летального исхода, если бы препарат сразу попал в кровоток. Скорее всего, из-за анатомических особенностей заключенной вещество распространилось по подкожным тканям, что и спасло ей жизнь, но привело к серьезным повреждениям рук.

История преступления и предупреждения защиты

Криста Пайк была приговорена к высшей мере наказания за жестокое убийство 19-летнего Коллин Слеммер, совершенное в 1995 году. На момент преступления Пайк было 18 лет, а ее сообщнику Тадарилу Шиппу – 17. Поскольку Шипп был несовершеннолетним, он избежал смертной казни и до сих пор отбывает тюремный срок.

Защита Пайк заранее предупреждала власти о высоком риске осложнений. У осужденной якобы диагностирован тромбоцитоз и чрезвычайно мелкие вены, что крайне затрудняет правильное введение капельницы.

Пайк в 1996 году. Источник: WBIR-TV/AP

Последствия и реакция властей

Губернатор штата Теннесси Билл Ли объявил о приостановке всех казней в регионе до конца года. На этом фоне глава тюремной системы штата заявил о намерении уйти в отставку. Защита Пайк призвала губернатора смягчить приговор до пожизненного заключения без права на досрочное освобождение.

Дело вызвало широкий резонанс и подняло сложные юридические и этические вопросы, в том числе о чувствах родственников жертвы, ожидающих исполнения приговора около 30 лет. Власти штата пока не дали пояснений о причинах сбоя и не сообщили, планируется ли повторная попытка исполнения смертного приговора.

Женщина выжила после двух см... Источник: Департамент исправительных учреждений штата Нью-Джерси Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Криста Пайк была приговорена к смертной казни в 1996 году за убийство 19-летней Коллин Слеммер. На момент преступления ей было 18 лет.

Напомним, египетскую телеведущую Сару Халифу приговорили к смертной казни. Вместе с ней к самому суровому наказанию в виде повешения были приговорены еще 11 человек, признанных причастными к крупной наркосети.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Ливан станет первой страной на Ближнем Востоке, официально отказавшейся от высшей меры наказания – смертной казни.