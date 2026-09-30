"Непосредственной угрозы для Альянса нет": Рютте заявил, что не воспринимает всерьез ядерные угрозы России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время Альянс не видит непосредственной военной угрозы своей территории. Что касается угроз России применить ядерное оружие в случае изоляции Калининграда, то, по словам Рютте, он не воспринимает такие заявления "слишком серьезно", поскольку Москва не способна победить НАТО в прямом противостоянии.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью Euronews во время саммита Euronews Defence & Space в Брюсселе 30 сентября. Он подчеркнул, что у Альянса есть планы по защите территории всех своих государств-членов.

НАТО готово дать отпор

По словам Рютте, НАТО давно готовится к различным сценариям и имеет план действий на случай угрозы.

"Мы подготовились к этому, мы планировали это, и это касается всего НАТО", — заявил он.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что в случае возникновения угрозы НАТО будет защищать каждый сантиметр своей территории.

"Мы защитим каждый сантиметр территории НАТО. Эта угроза отсутствует, и если что-то произойдет, мы готовы ей противостоять", — сказал Рютте.

Он также подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом и не стремится к конфронтации, но в то же время готово защищать своих членов.

Россия угрожала ядерным оружием из-за Калининграда

Заявления Рютте прозвучали после сообщений о письме России в НАТО, в котором Москва предостерегла Альянс от попыток отрезать Калининград от остальной территории России. По сообщениям СМИ, в Москве заявили о готовности применить весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, в случае такого развития событий.

Рютте отказался подтверждать содержание письма, отметив, что именно Россия должна обнародовать его, если считает это необходимым.

В то же время он призвал РФ прекратить ядерный шантаж.

"Мы являемся оборонным альянсом. Прекратите ядерные угрозы. Это совершенно неуместно и бесполезно. И, прежде всего, прекратите войну в Украине, которая является неспровоцированной агрессивной войной против Украины", — заявил генсек НАТО.

Путин никогда не сможет победить НАТО

Рютте заявил, что не воспринимает всерьёз ядерные угрозы российского диктатора.

"Все знают, что Путин никогда не сможет победить НАТО. Я не воспринимаю это всерьёз", — сказал он.

В то же время генсек Альянса подчеркнул, что НАТО не может игнорировать такие заявления. По его словам, союзники должны четко дать понять, что Альянс остается оборонительным, а Россия должна прекратить как ядерные угрозы, так и войну против Украины.

Рютте призвал не позволять Москве использовать ядерную риторику для запугивания союзников или отвлечения внимания от войны в Украине.

Рютте заявил о больших потерях России на фронте

Отдельно генеральный секретарь НАТО оценил ситуацию на поле боя в Украине. По данным НАТО, Россия ежемесячно теряет около 43 тысяч военных убитыми или тяжело ранеными.

В то же время Рютте отметил, что Украина сейчас находится в значительно лучшем положении, чем год назад, а союзники продолжают оказывать Киеву военную поддержку.

По его мнению, НАТО должно сохранять спокойствие, продолжать поддерживать Украину и одновременно наращивать инвестиции в оборону.

"Если понадобится, конечно, мы будем защищаться. Но самое главное — то, что все это происходит потому, что война для него в Украине идет не так, как он хотел. Он хочет разделить нас. Он хочет, чтобы мы перестали уделять внимание Украине. Поэтому на любые гибридные действия, что бы ни происходило в Европе, мы будем отвечать большей поддержкой Украины, а не меньшей", — сказал Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия направила НАТО письмо с предупреждением о готовности применить ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать Калининградскую область от территории РФ. В Альянсе ответили, что не угрожают Москве, а письмо расценивают как попытку запугивания.