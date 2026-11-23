"Бессмысленные переговоры": Трамп пригрозил Ирану новыми ударами после Нового года
Президент США Дональд Трамп.
Источник: Белый дом
Президент США Дональд Трамп допускает, что после Нового года отдаст приказ нанести новые военные удары по Ирану, если страны не смогут договориться. Он назвал переговоры с Тегераном бессмысленными и обвинил иранскую сторону в затягивании дипломатического процесса.
Об этом Трамп заявил в эксклюзивном комментарии телеканалу Fox News в воскресенье. Американский президент утверждает, что иранские переговорщики продолжают затягивать переговоры, одновременно обостряя противостояние с США после американских выборов.
Переговоры с Тегераном
По словам Трампа, Иран сейчас ведет себя агрессивнее, чем до выборов в США. Он также назвал представителей иранских властей "профессиональными танцорами", которые постоянно говорят, но не переходят к конкретным договоренностям.
"Они все время разговаривают, все, что они делают, – это разговаривают, но все это полная чепуха", – заявил американский президент.
Морская блокада
Заявления Трампа прозвучали на фоне морской блокады иранских портов, которую США продолжают поддерживать, и более широкого противостояния в Ормузском проливе. Президент США также спрогнозировал, что взаимные удары между американскими и иранскими силами продолжатся.
Отдельно он фактически бросил вызов Тегерану, предложив иранским военным попытаться прорвать американскую морскую блокаду.
"Надеюсь, они это сделают. Все они окажутся на дне моря, как и остальная часть их флота", – сказал Трамп, комментируя возможность того, что Иран попытается проверить прочность американской морской блокады.
Протесты в Иране
Тем временем в нескольких иранских городах вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Журналисты Fox News спросили Трампа, что он хотел бы сказать участникам протестов, выступающим против власти внутри страны.
Ответ американского президента был коротким: "Продолжайте протестовать".
Ранее OBOZ.UA сообщал, что сенат США заблокировал резолюцию, обязывающую Трампа прекратить войну в Иране.
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