"Бессмысленные переговоры": Трамп пригрозил Ирану новыми ударами после Нового года

Президент США Дональд Трамп допускает, что после Нового года отдаст приказ нанести новые военные удары по Ирану, если страны не смогут договориться. Он назвал переговоры с Тегераном бессмысленными и обвинил иранскую сторону в затягивании дипломатического процесса.

Об этом Трамп заявил в эксклюзивном комментарии телеканалу Fox News в воскресенье. Американский президент утверждает, что иранские переговорщики продолжают затягивать переговоры, одновременно обостряя противостояние с США после американских выборов.

Переговоры с Тегераном

По словам Трампа, Иран сейчас ведет себя агрессивнее, чем до выборов в США. Он также назвал представителей иранских властей "профессиональными танцорами", которые постоянно говорят, но не переходят к конкретным договоренностям.

"Они все время разговаривают, все, что они делают, – это разговаривают, но все это полная чепуха", – заявил американский президент.

Морская блокада

Заявления Трампа прозвучали на фоне морской блокады иранских портов, которую США продолжают поддерживать, и более широкого противостояния в Ормузском проливе. Президент США также спрогнозировал, что взаимные удары между американскими и иранскими силами продолжатся.

Отдельно он фактически бросил вызов Тегерану, предложив иранским военным попытаться прорвать американскую морскую блокаду.

"Надеюсь, они это сделают. Все они окажутся на дне моря, как и остальная часть их флота", – сказал Трамп, комментируя возможность того, что Иран попытается проверить прочность американской морской блокады.

Протесты в Иране

Тем временем в нескольких иранских городах вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Журналисты Fox News спросили Трампа, что он хотел бы сказать участникам протестов, выступающим против власти внутри страны.

Ответ американского президента был коротким: "Продолжайте протестовать".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сенат США заблокировал резолюцию, обязывающую Трампа прекратить войну в Иране.