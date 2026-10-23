Австрия высылает четырех российских дипломатов по подозрению в шпионаже: что известно

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата по подозрению в шпионаже. Решение приняли на основании информации, собранной австрийскими органами безопасности.

Речь идет о трех представителях российского посольства в Вене и дипломате, который работал в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Все четверо должны покинуть страну, сообщает heute.

Почему Австрия высылает российских дипломатов

Как сообщило Министерство иностранных дел Австрии, решение о высылке четырех российских представителей приняли на основании данных австрийских органов безопасности.

В заявлении ведомства отмечается, что дипломатов обвиняют в деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. При этом конкретные действия, в которых подозревают россиян, не уточнили.

Трое дипломатов из посольства России в Вене

Решение касается трех дипломатов российского посольства в Вене. Их объявили персонами нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Это означает, что они должны покинуть Австрию.

Страну покинет и дипломат России в ОБСЕ

Еще один представитель России работал в венском офисе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он входил в российскую делегацию по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Его также обвинили в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, объявили персоной нон грата и обязали покинуть Австрию.

Австрия уже высылала российских дипломатов

Это не первый случай высылки российских дипломатов из Австрии. Предыдущие такие меры Вена приняла весной.

Новый дипломатический спор возник на фоне подозрений в шпионаже. При этом австрийское Министерство иностранных дел не опубликовало дополнительных подробностей о выводах органов безопасности и конкретных действиях, которые вменяют четырем российским дипломатам.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз рассматривает возможность усиления ограничений и проверок для российских дипломатов на фоне серии гибридных атак в Европе. Передвижения и деятельность представителей России оказались под пристальным вниманием государств-членов, поскольку некоторые атаки напрямую приписывают Москве.