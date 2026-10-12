"Конечно, все недовольны": спикер Джонсон, вопреки Трампу, назвал причину высоких цен на топливо. Видео

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что высокие цены на топливо связаны с ситуацией в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что проблема не обусловлена политическим курсом страны или пребыванием республиканцев у власти.

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По словам Джонсона, вопрос об Ормузском проливе до сих пор не решен. Он также признал, что ценами на топливо недовольны все.

Джонсон связал цены на топливо с ситуацией в Ормузском проливе

Майк Джонсон прокомментировал недовольство высокими ценами на топливо и заявил, что причиной является ситуация в Ормузском проливе, где вопрос до сих пор остается нерешенным.

"Все, конечно, недовольны ценами на топливо, но это не связано с политическим курсом. Это не связано с пребыванием республиканцев у власти. Это связано с ситуацией в Ормузском проливе. Там вопрос еще не решен", — сказал спикер Палаты представителей США.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 октября Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об установлении "энергетического режима тишины" между Украиной и Россией. Он утверждает, что "перемирие" вступило в силу с момента публикации его поста. "Обе стороны дали на это согласие", – заверил лидер Белого дома.

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– Владимир Зеленский в комментарии Axios сказал, что это объявление "стало новостью" для него. Впрочем, Киев готов к перемирию, если Москва не будет атаковать нашу энергетическую сферу.

– Позже, в традиционном вечернем обращении, украинский президент заявил, что"ВСУ получили все соответствующие приказы". Наша страна рассчитывает на "аналогичную готовность России и на согласие президента Соединенных Штатов Америки по этому вопросу".

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