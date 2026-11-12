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Измена на $81 млрд: почему развод главы Nvidia может стать самым дорогим в истории и как выглядит его жена. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
1,8 т.
Дженсен Хуанг
Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia Corp., на конференции в Берлине (Германия). 21 октября 2026 года. Источник: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images

Личный скандал вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга перерос в предмет финансовых спекуляций: на платформе Polymarket начали делать ставки на возможный развод миллиардера с женой Лори. Потенциальный раздел состояния супругов уже породил предположения о компенсации в размере около $81 млрд, что могло бы сделать этот развод одним из самых дорогих в истории.

Об этом сообщает Cybernews. Поводом для этого стали сообщения о личной жизни Хуанга, который, по данным СМИ, признался жене в измене с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.

За первые 48 часов после запуска рынка пользователи поставили на возможный развод более $220 тыс. Суммы и вероятности ставок меняются в зависимости от активности участников.

Сколько может стоить развод Дженсена Хуанга

В социальных сетях начали активно обсуждать супругов и то, какую часть состояния миллиардера могла бы получить его жена Лори в случае развода. В публикации на своей странице в X представители Polymarket предположили, что сумма потенциального раздела имущества может приблизиться к $81 млрд.

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Состояние Хуанга оценивается более чем в $155 млрд. После появления новостей о романе оно сократилось примерно на 4%, из-за чего он стал лидером по потере капитала среди участников топ-10 рейтинга миллиардеров Forbes, хотя и сохранил свое место в десятке самых богатых людей мира.

Другие пользователи соцсетей также присоединились к обсуждению возможных последствий для пары. В частности, сайт для ставок Thrill.com иронично назвал Лори "лучшей инвесторшей всех времен", опубликовав шуточный график ее капитала до и после возможного развода.

Измена на $81 млрд: почему развод главы Nvidia может стать самым дорогим в истории и как выглядит его жена. Фото

Публикация Thrill.com в соцсети X. Источник: Скриншот

Каковы шансы на развод по оценке Polymarket

На платформе открыли два основных варианта ставок: разведутся ли Дженсен и Лори Хуанг до 31 декабря 2026 года или до 31 марта 2027-го.

По данным Polymarket, вероятность первого сценария оценивалась примерно в 10%, второго – в 18%. При этом эти показатели не являются прогнозом экспертов: они формируются исключительно на основе ставок пользователей и меняются вместе со спросом и предложением.

Чтобы участники получили выплаты за соответствующий результат, Дженсен или Лори должны официально подать заявление о разводе или публично объявить об окончательном намерении расторгнуть брак.

Измена на $81 млрд: почему развод главы Nvidia может стать самым дорогим в истории и как выглядит его жена. Фото

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и его жена Лори. Источник: X/Polymarket

Чем заканчивались самые дорогие разводы миллиардеров

Ситуацию Хуанга в соцсетях уже сравнивают с громкими разводами других представителей технологической индустрии.

В частности, после развода с основателем Amazon Джеффом Безосом его бывшая жена Маккензи Скотт получила примерно 25% акций компании. На тот момент их стоимость превышала $38 млрд.

Еще один известный пример – развод основателя Microsoft Билла Гейтса и Мелинды Френч Гейтс. В рамках раздела совместных активов она получила около $76 млрд.

Напомним, компания Nvidia начала внутреннее расследование в связи со связями своего генерального директора Дженсена Хуанга с бизнесвумен Элис Хуанг, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. Также руководитель компании признал, что у него был с ней роман, и извинился перед женой и детьми.

Как писал OBOZ.UA, в сети появились фотографии Элис Хуанг. Женщину подозревают в шпионаже в пользу Китая и связывают с романом с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом.

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