Пропавшую 16-летнюю украинку нашли мертвой в Нидерландах: тело обнаружили в воде

В нидерландском городе Воркум, расположенном в провинции Фрисландия, в среду, 11 ноября, нашли мертвой пропавшую украинку Алину Алексеееву. Ее тело обнаружили в воде возле улицы Долтевал (Doltewâl) – неподалеку от места, где ее видели в последний раз.

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Об этом сообщает Hart van Nederland. Представитель правоохранительных органов подтвердил гибель девушки в комментарии газете Leeuwarder Courant.

Что известно об исчезновении

Алина пропала вечером в понедельник, 9 ноября. Она пошла в магазин, но домой так и не вернулась. Около 21:00 ее видели в последний раз на улице Долтевал в Воркуме.

После исчезновения полиция опубликовала ориентировку с приметами девушки. Она была худощавого телосложения, со светлой кожей и светлыми волосами с рыжеватым оттенком. Рост составлял от 1,60 до 1,65 метра. Вероятно, на ней были темная куртка, джинсы и худи с капюшоном.

Как проходили поиски

В среду утром к поисковой операции привлекли многочисленные экстренные службы и подводный дрон. Накануне территорию обследовали с воздуха с помощью полицейского вертолета.

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Тело Алины нашли в воде возле улицы Долтевал в среду днем. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ее смерти.

В то же время в полиции сообщили, что пока не выявили никаких признаков криминального преступления.

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