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Пропавшую 16-летнюю украинку нашли мертвой в Нидерландах: тело обнаружили в воде

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
3,4 т.
Пропавшую 16-летнюю украинку нашли мертвой в Нидерландах: тело обнаружили в воде
Алина Алексеева, которую нашли мертвой. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В нидерландском городе Воркум, расположенном в провинции Фрисландия, в среду, 11 ноября, нашли мертвой пропавшую украинку Алину Алексеееву. Ее тело обнаружили в воде возле улицы Долтевал (Doltewâl) – неподалеку от места, где ее видели в последний раз.

Об этом сообщает Hart van Nederland. Представитель правоохранительных органов подтвердил гибель девушки в комментарии газете Leeuwarder Courant.

Пропавшую 16-летнюю украинку нашли мертвой в Нидерландах: тело обнаружили в воде

Алина Алексеева – девушка, которую нашли мертвой в Воркуме (Нидерланды). Источник: Telegraf

Что известно об исчезновении

Алина пропала вечером в понедельник, 9 ноября. Она пошла в магазин, но домой так и не вернулась. Около 21:00 ее видели в последний раз на улице Долтевал в Воркуме.

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После исчезновения полиция опубликовала ориентировку с приметами девушки. Она была худощавого телосложения, со светлой кожей и светлыми волосами с рыжеватым оттенком. Рост составлял от 1,60 до 1,65 метра. Вероятно, на ней были темная куртка, джинсы и худи с капюшоном.

Как проходили поиски

В среду утром к поисковой операции привлекли многочисленные экстренные службы и подводный дрон. Накануне территорию обследовали с воздуха с помощью полицейского вертолета.

Тело Алины нашли в воде возле улицы Долтевал в среду днем. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ее смерти.

В то же время в полиции сообщили, что пока не выявили никаких признаков криминального преступления.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области нашли тело 10-летней Софии Потемкиной, которую сильное течение унесло в открытое море во время купания. Девочка пропала 19 июня возле села Сычавка, когда плавала на надувном круге вместе с прабабушкой. Ее тело обнаружили 7 июля у берега города Южное – после почти трех недель поисков, к которым привлекали водолазов, спасателей и специалистов по беспилотным системам.

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