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Снова беспорядки: во Франции на всеобщую забастовку вышли до миллиона человек. Фото и видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
474
Снова беспорядки: во Франции на всеобщую забастовку вышли до миллиона человек. Фото и видео
Погромы во Франции продолжаются. Источник: Chris Packer/Facebook, коллаж OBOZ.UA

Во Франции в четверг, 5 ноября, по данным правоохранительных органов страны, всего прошло 200 демонстраций практически во всех городах. В акциях протеста приняли участие не менее 575 тысяч человек, причем подавляющее большинство митингов "прошло относительно мирно", заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес. Однако французская полиция была "вынуждена применить слезоточивый газ и дубинки" в Париже и Лионе, Нанте и Ренне. Как бы то ни было, во всех городах Франции на день закрылись школы, частично останавливался общественный транспорт, также известно об "аресте агитаторов, разгромивших отель" в столице.

В L'intersyndicale, группе основных профсоюзов Франции, взявшей на себя организацию протестов, несколько другие цифры. По их данным, в четверг на уличные протесты "вышли от миллиона до 1,6 млн человек". В любом случае – миллион или всего 575 тысяч – это больше, чем когда-либо с начала сентябрьских беспорядков.

Снова беспорядки: во Франции на всеобщую забастовку вышли до миллиона человек. Фото и видео

Протесты во Франции. Источник: Chris Packer/Facebook

Чрезвычайный уровень насилия

По словам Лорана Нуньеса, подавляющее большинство из 200 официальных акций протеста "прошло мирно", но в некоторых случаях "полиция столкнулась с чрезвычайным уровнем насилия" со стороны некоторых участников беспорядков. Причем не во время акций, а уже после завершения митингов.

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Снова беспорядки: во Франции на всеобщую забастовку вышли до миллиона человек. Фото и видео

Протесты во Франции. Источник: Chris Packer/Facebook

Снова беспорядки: во Франции на всеобщую забастовку вышли до миллиона человек. Фото и видео

Протесты во Франции. Источник: Chris Packer/Facebook

Да, в Париже ранен один офицер полиции, в которого бросили коктейль Молотова. Этот инцидент правоохранители квалифицировали как "покушение на убийство".

Снова беспорядки: во Франции на всеобщую забастовку вышли до миллиона человек. Фото и видео

Протесты во Франции. Источник: Chris Packer/Facebook

Официально акции начинались и заканчивались днем. С приближением вечера и завершением демонстраций полиция начинала применять слезоточивый газ и дубинки (ранее также использовались светошумовые гранаты, но они до сих пор под запретом из-за инцидента с ранением ребенка).

По данным правоохранителей, по всей стране арестованы 565 человек. Известно, что в Париже ранения получили четверо полицейских и один жандарм. Всего на улицах страны пытаются охранять порядок во время демонстраций 70 тысяч полицейских и жандармов, включая элитные подразделения.

Что предшествовало

Снова беспорядки: во Франции на всеобщую забастовку вышли до миллиона человек. Фото и видео

Протесты во Франции. Источник: Chris Packer/Facebook

Еще на прошлой неделе Францию и ряд других европейских стран накрыла очередная, как считается, уже третья волна протестов. Участники массовых беспорядков продолжают выходить на улицы городов якобы из-за роста стоимости жизни, падения уровня государственных услуг и социального неравенства.

Так, по всей территории Франции 31 октября около 320 тыс. человек приняли участие в 150 акциях.

Снова беспорядки: во Франции на всеобщую забастовку вышли до миллиона человек. Фото и видео

Протесты во Франции. Источник: Chris Packer/Facebook

Снова беспорядки: во Франции на всеобщую забастовку вышли до миллиона человек. Фото и видео

Протесты во Франции. Источник: Chris Packer/Facebook

Правоохранители недаром в последнее время постоянно добавляют к слову "протесты" слово "мирные". Дело в том, что большинство из них в первые две волны сопровождалось насилием, погромами, грабежами и вандализмом.

Как сообщал OBOZ.UA, в отличие от Франции и Германии, в Италии протесты с погромами вообще прекратились. И уже в эти выходные в стране было спокойно. Это стало результатом жестких и оперативных мер правительства Джорджи Мелони, которые кардинально изменили правила игры для протестующих и заблокировали повторение масштабного насилия.

Снова беспорядки: во Франции на всеобщую забастовку вышли до миллиона человек. Фото и видео

Протесты во Франции. Источник: Chris Packer/Facebook

Ситуацию на итальянских улицах удалось мгновенно стабилизировать с помощью всего четырех новых инструментов безопасности.

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Протесты во ФранцииФранциямитингполицияпогром
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