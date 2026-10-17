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Жизнь над пропастью: как выглядит самый узкий город в мире, где дома стоят прямо над водой. Фото

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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Жизнь над пропастью: как выглядит самый узкий город в мире, где дома стоят прямо над водой. Фото
Яньцзинь – самый узкий город в мире. Источник: Скриншот из видео

Китайский город Яньцзинь считается самым узким в мире – его ширина местами составляет всего 30 метров. Тем не менее там возводятся дома высотой более 20 этажей, а население составляет 400 тысяч человек.

Добраться из одного места в другое можно по узким тропинкам над обрывами, при этом некоторые маршруты проходят на высоте 700 метров и не имеют защитных ограждений. В чем особенность городской застройки и чем еще интересен этот город, рассказывает OBOZ.UA.

Где расположен город Яньцзинь

Яньцзинь расположен в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Город раскинулся в узкой долине вдоль реки, между двумя высокими горными склонами. В самой узкой части его ширина составляет всего 30 метров, а в самой широкой достигает примерно 300 метров.

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Главная дорога пролегает вдоль реки, а рядом расположены жилые многоэтажки и железнодорожные пути. Часть железной дороги проходит через туннели в горах.

Центральная улица города почти ровная, однако в других районах много лестниц из-за значительных перепадов высот.

Чтобы добраться до других районов города, жители пользуются узкими тропинками над обрывами, причем некоторые маршруты проходят на высоте почти 700 метров над пропастью и не имеют защитных ограждений. Тем не менее по таким маршрутам передвигаться значительно быстрее, чем ехать на машине в объезд.

Чем известен город Яньцзинь

Население города составляет около 400 тысяч человек. Жилые многоэтажки там возводят на узких участках между крутыми горными склонами и рекой. Для строительства на отдельных участках даже выравнивают часть горных склонов. Из-за нехватки места строят преимущественно многоэтажные дома, часть из которых расположена непосредственно над рекой. Чтобы они удерживались, используют высокие железобетонные опоры, которые также помогают защитить здания от подъема воды во время наводнений.

Конструкции также укрепляют цементом, который заливают в бамбуковые трубки. Такие опоры могут выдерживать значительный вес зданий и обеспечивать их устойчивость на сложном рельефе.

Дома стоят прямо над водой.Источник: Скриншот из видео

Трудности, связанные с особенностями рельефа

Старая часть Яньцзиня расположена в настолько ограниченном пространстве, что возможностей для дальнейшей застройки практически нет. Жилые кварталы Яньцзиня страдают от наводнений, а горная местность создает дополнительную угрозу оползней. Из-за крутых склонов и близости реки расширять или перестроить старые районы очень сложно. Поэтому новые жилые комплексы возводят за пределами старого центра, где больше пространства.

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