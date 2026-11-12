Женщина ''без прошлого'': всплыла скандальная подробность о китайской шпионке, закрутившей роман с директором Nvidia

Биография Элис Хуанг, которую подозревают в связях с китайской разведкой и романе с гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом, оказалась полной загадок. Журналисты не смогли подтвердить большинство сведений о ее образовании, карьере и личной жизни, а нынешнее местонахождение женщины "без прошлого" – неизвестно.

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Об этом сообщает The Washington Post. Ее история привлекла внимание не только из-за личной связи с руководителем технологического гиганта, но и из-за подозрений в возможном обходе американских ограничений на поставки чипов в Китай.

Биография Хуанг остается загадкой

По информации издания, попытки журналистов проверить биографию Элис Хуанг пока не дали результатов. Неизвестно, где она находится сейчас, а ее страницы в социальных сетях удалены. Не удалось выяснить даже точную должность женщины в сингапурской компании Megaspeed International, которая сотрудничает с Nvidia.

Дополнительные вопросы вызвала история бывшей ведущей китайского государственного телеканала CCTV Бай Цзе. Она заявила, что знала Хуанг еще со времен их совместной работы журналистками, однако вскоре удалила пост из одной из китайских соцсетей. Позже Бай начала отрицать свои слова, а ее аккаунту ограничили возможность публиковать посты.

Несмотря на отсутствие подтверждений, эксперты по разведке считают, что ее биография имеет признаки так называемой вымышленной или частично измененной истории, которую могут использовать для прикрытия шпионской деятельности.

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"Ее прошлое для меня попахивает легендой, именно этим мы и занимаемся в ЦРУ. Все это выглядит немного слишком загадочно. Если она не была под подозрением, зачем все это раскрывать?" – сказал бывший ведущий аналитик ЦРУ по вопросам Китая Деннис Уайлдер, который поставил под сомнение, не были ли приукрашены отдельные части резюме Хуанг.

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Однако китайские власти отвергли обвинения в адрес Элис Хуанг, назвав их безосновательными и направленными на дискредитацию страны.

Что СМИ узнали о Хуанг

По имеющимся данным, Хуанг начинала карьеру журналисткой на китайских телеканалах Hunan TV и CCTV, а затем перешла в финансовый сектор. Якобы она работала в международном банке HSBC, китайском государственном конгломерате CITIC и инвестиционной компании Shanghai Hexi. Однако журналистам не удалось найти публичных подтверждений ее работы на Hunan TV и CCTV.

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Также сообщается, что Хуанг родилась в сельской местности провинции Хунань, ей около 42 лет, и у нее есть степень магистра Гонконгского университета.

В 2010-х годах Хуанг занимала должность заместителя генерального директора Shanghai Hexi. Компанию основал Кан Вэй, с которым, по сообщениям СМИ, женщина состояла в браке. Примерно в тот же период она также фигурировала в качестве юридического представителя технологической фирмы Shanghai Longteng, однако журналистам не удалось связаться с компанией по опубликованным контактам.

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Особое внимание американских чиновников привлекла деятельность Хуанг в сингапурской компании Megaspeed International. Именно эта должность могла стать обстоятельством, которое сблизило ее с руководителем Nvidia Дженсеном Хуангом.

В марте 2023 года Элис Хуанг стала директором Megaspeed International. После этого компания отделилась от китайской материнской структуры и начала предоставлять вычислительные мощности через дата-центры с чипами Nvidia.

За год активы Megaspeed выросли с 33 млн до 3 млрд долларов. Это вызвало подозрения американских чиновников относительно возможных поставок чипов Nvidia китайским компаниям в обход санкций США.

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В то же время профессор Калифорнийского университета Виктор Ши отметил, что Megaspeed не похожа на подставную компанию китайской разведки MSS из-за масштаба ее активов.

Позже Хуанг начали замечать на публике вместе с гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом. Их фотографировали в Тайбэе в июне 2024-го и мае 2025 года. На одном из снимков женщина целует бизнесмена в щеку.

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По данным американской разведки, Хуанг могла быть связана с китайской спецслужбой MSS, а позже завязала роман с руководителем Nvidia. Когда именно это произошло, неизвестно.

"Есть секс-скандал, вопросы шпионажа, а также вопрос продажи передовых компьютерных чипов компании, которой, кажется, не существует, и все это связано, поскольку Хуанг была руководителем в этой компании", – сказал научный сотрудник Центра безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета Сэм Бресник, изучающий конкуренцию США с Китаем.

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Элис Хуанг не видели на публике с тех пор, как Дженсен Хуанг признался в их романе.

Напомним, китайскую бизнесвумен Элис Хуанг подозревают в передаче Пекину конфиденциальной информации о передовых чипах Nvidia. Ее возможную причастность к шпионажу расследуют спецслужбы США, Сингапура и Тайваня.

Позже американская компания Nvidia начала внутреннюю проверку обстоятельств связи своего сооснователя и гендиректора Дженсена Хуанга с бизнесвумен Элис Хуанг, которую спецслужбы США подозревают в шпионаже в пользу Китая. На фоне этих обвинений руководитель компании признался сотрудникам в супружеской измене и сообщил, что совет директоров поручил провести независимое расследование этого дела.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как выглядела бизнесвумен Элис Хуанг, оказавшаяся в центре международного скандала после сообщений о ее близких отношениях с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом.