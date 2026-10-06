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Будет собирать информацию для ПВО из космоса: Rheinmetall успешно вывел на орбиту первый разведывательный спутник

Надежда Данищук
Надежда Данищук
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Будет собирать информацию для ПВО из космоса: Rheinmetall успешно вывел на орбиту первый разведывательный спутник
Следующий запуск в рамках программы запланирован на 2028 год. Источник: SpaceX

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с итальянской компанией Argotec успешно вывел на орбиту свой первый разведывательный спутник. Его будут использовать для сбора информации о потенциальных воздушных угрозах, для раннего предупреждения и передачи данных в национальные системы противовоздушной обороны.

Об этом говорится в пресс-релизе Rheinmetall. В компании отметили, что запуск стал первым этапом создания будущей спутниковой группировки Rheinmetall.

Спутник вывели на орбиту 1 октября с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил, что успешный запуск первого спутника стал вехой в укреплении национальной безопасности и космического потенциала.

Спутник будет работать в интересах ПВО

По данным Rheinmetall, космический аппарат предназначен для разведывательной миссии, которая должна обеспечивать обнаружение наземных признаков потенциальных воздушных угроз. Полученная из космоса информация будет использоваться для раннего предупреждения и поддержки национальных систем ПВО.

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Собранные спутником данные и изображения будут обрабатываться с использованием искусственного интеллекта. Это должно позволить быстрее анализировать полученную информацию и передавать её пользователям оборонных систем.

В Rheinmetall отмечают, что спутник должен обеспечивать разведывательные возможности, которые будут дополнять наземные и воздушные средства наблюдения.

Rheinmetall планирует создать спутниковую группировку

Нынешний запуск — лишь начало более широкой программы. Rheinmetall и Argotec планируют постепенно расширять систему, чтобы сформировать спутниковую группировку для космической разведки.

Следующий запуск в рамках программы запланирован на 2028 год. В дальнейшем количество спутников планируется увеличивать, чтобы расширить возможности системы по сбору и обработке разведывательной информации.

Для запуска первого аппарата использовалась ракета Falcon 9 компании SpaceX. Ракета стартовала с базы Ванденберг в Калифорнии и вывела спутник на орбиту 1 октября.

Таким образом, Rheinmetall начинает формировать собственную космическую составляющую оборонной инфраструктуры, которая должна обеспечивать получение разведывательных данных для выявления воздушных угроз и поддержки систем ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий оборонный концерн Rheinmetall и телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom объявили о создании совместной системы защиты немецких городов и критической инфраструктуры от дронов и диверсий. Компании планируют разработать высокотехнологичный "щит", который объединит средства ПВО, киберзащиту и сетевые технологии.

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