Удерживаемый в СИЗО за коррупцию мэр Тираны руководит городом с помощью ИИ: как ему это удается

Арестованный мэр Тираны Эрион Велиай продолжает управлять столицей Албании из-за решетки. Недавно политик опубликовал новое видеообращение, воспользовавшись инструментами искусственного интеллекта.

Видео дня

В четырехминутном ролике на своей странице в Instagram Велиай рассказал о работе городских властей, в частности о строительстве и восстановлении школ, детских садов и яслей. Также он повторил одно из своих предыдущих обещаний – ввести бесплатное питание для школьников.

"Я выполню это обещание даже из этой камеры, куда меня заключили", – заверил мэр. Свое пребывание под стражей он назвал "заложничеством", подчеркнув, что продолжит работать для Тираны даже из СИЗО.

Видео на первый взгляд выглядит типичным для любого политического деятеля. Велиай обращается к горожанам в костюме, позади него размещены флаги Албании и Тираны. На самом деле кадры созданы ИИ-инструментами, поскольку представитель Социалистической партии около 20 месяцев находится под стражей по делу о коррупции и финансовых преступлениях. Это его первое публичное обращение со времени ареста в феврале 2025 года.

Как Эрион Велиай остался мэром, несмотря на уголовное расследование

46-летнего Велиая задержали 10 февраля прошлого года и в качестве меры пресечения содержат в следственном изоляторе в городе Дуррес.

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Как передает The Telegraph, дело против мэра (по состоянию на октябрь 2026-го) содержало 13 пунктов обвинения. Велиаю инкриминируют несколько эпизодов пассивной коррупции высокопоставленного чиновника, отмывание денег, сокрытие активов и другие нарушения закона. Подозреваемый все это отрицает.

Мужчину пытались "сместить" с должности. В сентябре 2025-го городской совет инициировал его увольнение из-за длительного отсутствия на работе, и правительство Албании поддержало это обращение, а президент назначил досрочные выборы мэра Тираны.

Главные истории дня

Решение отменил Конституционный суд Албании. 3 ноября он постановил, что в ходе процедуры Велиаю не было обеспечено надлежащее право быть выслушанным и защищаться, а увольнение не было должным образом обосновано тяжким нарушением Конституции или закона. Часть президентского указа о проведении досрочных выборов в Тиране была отменена, и юридически Велиай продолжает "работать" мэром.

На некоторое время чиновник передавал часть полномочий своей заместительнице Ануэли Ристани, но 28 августа 2026 года "передумал" и издал распоряжение о том, что его мандат официально продлевается. Ристани впоследствии уволилась.

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Адвокаты Велиая пояснили, что полномочия вернулись непосредственно к избранному мэру и что он намерен осуществлять их даже из СИЗО.

Как писал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что подала заявление против бывшего главы ведомства Петера Сийарто и его команды. Они регулярно использовали дорогие частные самолеты, полеты на которых в среднем обходились почти в шесть раз дороже, чем аналогичные регулярные рейсы бизнес-класса.