Валерий Залужный написал, что старый мировой порядок разрушен текущей войной в Украине.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Наведу лише декілька ключових цитат з його досить великої за обсягом статті щодо парадигми нового часу:

"Саме під час цієї війни, на відміну від інших воєн після 1945-го року, була порушена глобальна стабільність.

Хтось ще сьогодні вважає, що якщо його не бомблять роботи, то світовий порядок не руйнується. Таких багато і серед розумних людей. На жаль.

Ця війна як першопричина глобальної нестабільності вже відкрила двері війні на Близькому Сході і може розпочати інші конфлікти.

Але це ще не все. Бо унікальність цієї війни ще й у тому, що допоки воюють одні, вже змінюються уряди і політики в тих країнах, які ще вчора щосили, навіть власною кров'ю, рухалися до демократії і вважали це історичним здобутком.

<> На мою думку, найбільше здивувалася саме ООН – як інституція, покликана оберігати свободу. Організація, що не лише досі захищає права країни-агресорки, яка щоденно вбиває, а й, як виявилося, організація, що саме цю свободу і незалежність не здатна захистити.

Бо інститут ООН був складовою і доповненням всього того ж старого світового порядку, де захист свободи декларувався, але між рядками цих декларацій передбачався майже законний вплив на цю свободу.

РЕКЛАМА

<> Невже політики не бачили, що після анексії Криму у 2014-му році уся система міжнародного права, вибудована після Другої світової війни, перестала діяти? Усі ці Статути ООН, Гельсінські угоди, Віденська конвенція про право міжнародних договорів, Будапештський меморандум і пов'язаний з ним Договір про нерозповсюдження ядерної зброї перестали діяти як запобіжники можливого розв'язання війни.

Третьої світової війни.

<> Арсенал демократії майже вичерпано. Чи не вперше в історії одна велика країна втратила інструменти впливу на тих, хто не тільки вбиває, а й руйнує світовий порядок".

Главные истории дня

Кінець розлогої цитати.

Звісно, в останньому фрагменті йдеться про Сполучені Штати (на прикладі їх ставлення до Росії), і при цьому слова щодо втрати впливу стосуються не лише Трампа, а США взагалі, адже вони евже ніколи не будуть такими, як раніше:

світ побачив, світ перелякався, світ "запіздало" зрозумів, світ ніколи більше так, як було, на Америку вже не покладатиметься (та й, до речі, часи сумнозвісних своєю ханжеською дурістю USAID чи DEI тепер вже минули назавжди).

Тож Колумб Америку відкрив, а Трамп за допомоги Путіна тихенько її зачинив.

РЕКЛАМА

Приречена й ООН: на неї просто не звертатимуть уваги – як в СРСР за Брежнєва на Програму КПРС чи в Китаї на цитатник Мао.

Гірше, що нічого не вартуватимуть і міжнародні договори – такі собі декларації про наміри, якщо все буде добре й кимось серйозним гарантується їх, намірів, дієвість через охорону реальною силою й міццю.

Адже інші арсенали, до яких після Другої світової встигли звикнути, вичерпані.

Але це не буде просто поверненням до 1939-го, адже тоді не було ані ядерної зброї, ані дронів, ані ШІ, ані їх можливого сполучення.

РЕКЛАМА

Це буде повернення до певних часів того чудового континенту, на місці якого зараз знаходиться "великий і красивий" океан, названий на його честь.

РЕКЛАМА

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...