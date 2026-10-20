За две недели до выборов рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня: что говорят цифры
За две недели до промежуточных выборов в Конгресс США уровень одобрения деятельности президента Дональда Трампа опустился до рекордно низкого показателя – 31 %. Американцы обеспокоены высокими ценами на бензин и, похоже, готовы "наказать" его Республиканскую партию на выборах, которые состоятся 3 ноября. В то же время Демократическая партия получила наибольшее за текущий избирательный цикл преимущество над республиканцами.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса Reuters/Ipsos, завершившегося 19 октября. Показатель одобрения Трампа оказался самым низким за время обоих его президентских сроков.
Так, четырехдневный опрос показал, что деятельность Дональда Трампа на посту президента США в настоящее время одобряют 31% американцев – это на один процентный пункт меньше, чем две недели назад, и является самым низким показателем за все время его президентства.
У демократов преимущество в 12 пунктов
Участников опроса спросили, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы в Конгресс проходили сейчас. Среди зарегистрированных избирателей 47% выбрали демократов, тогда как 35% – республиканцев.
Таким образом, преимущество демократов составляет 12 процентных пунктов. Это самый большой разрыв между двумя партиями в рамках нынешнего избирательного цикла.
Еще две недели назад демократы опережали республиканцев по этому показателю на семь пунктов – 44% против 37%.
Демократы получили мощную поддержку со стороны женщин
Одной из причин падения поддержки республиканских кандидатов стал рост доли женщин, заявивших о намерении голосовать за демократов.
Среди опрошенных женщин 50% выбрали демократов, тогда как 32% – республиканцев.
Мужчины также чаще поддерживали демократов, однако разница между партиями среди них была меньше.
Экономика остается проблемой для Трампа
На результаты опроса в значительной степени влияет отношение американцев к экономике и стоимости жизни.
68% американцев не одобряют работу Трампа в экономической сфере. Среди республиканцев доля недовольных его экономической политикой также значительна — 37%.
Когда респондентов спросили, какая партия лучше справилась бы с управлением экономикой, 40% выбрали демократов, тогда как 33% – республиканцев.
Отдельной проблемой для Белого дома стали цены на топливо. Их рост отразился на расходах американских домохозяйств и стал одним из факторов ухудшения отношения избирателей к экономической политике президента.
На рейтинг повлияла война с Ираном
Reuters отмечает, что популярность Трампа начала снижаться после того, как в феврале он отдал приказ нанести военные удары по Ирану совместно с союзником США – Израилем.
Война вызвала резкий рост цен на бензин, что непосредственно отразилось на финансах американских домохозяйств.
На этом фоне экономические вопросы становятся особенно важными в преддверии промежуточных выборов 3 ноября.
Как проводился опрос
Исследование проводилось онлайн в течение четырех дней. В нем приняли участие 1679 взрослых американцев, среди которых 1279 зарегистрированных избирателей.
Погрешность составляет 2 процентных пункта для всех опрошенных и 3 процентных пункта для зарегистрированных избирателей.
Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября. На них американцы будут выбирать членов Палаты представителей и Сената, а их результаты определят, какая партия будет контролировать Конгресс во второй половине президентского срока Трампа.
Как сообщал OBOZ.UA, на фоне падения рейтинга Трамп раздает миллиарды избирателям: президент США выделил 2,35 миллиарда долларов для прямых выплат миллионам американцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Среди них помощь пенсионерам, медицинское страхование, новое финансирование линий электропередачи на Аляске.
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