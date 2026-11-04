Из трех танкеров с российским дизелем лишь один продолжил движение в сторону США: что известно

Из трех танкеров с российским дизелем, которые на прошлой неделе направлялись в США, сейчас лишь один продолжает движение к американскому побережью. Второй уже вошел в Средиземное море, третий сменил пункт назначения на Бразилию.

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Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic и российские СМИ. В целом американские компании не хотят покупать российский дизель даже со значительными скидками, поскольку опасаются юридических и репутационных последствий.

Что известно

Танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты продолжает курс на США. Согласно данным LSEG, судно 22 октября загрузило в российском порту Приморск около 40 тысяч тонн дизеля.

Сначала его пунктом назначения был Нью-Йорк, а позже танкер сменил пункт назначения на for orders ("ожидает распоряжений"), что указано и 3 ноября.

На прошлой неделе курс на США держали еще два танкера – Talisman и Leruo, писало издание Financial Times.

Отмечается, что в общей сложности три судна перевозили около 140 тысяч тонн дизеля.

Танкер Agioi Fanendes должен был прибыть в Нью-Йорк 7 ноября, Talisman должен был быть в США 9 ноября, Leruo – 11 ноября.

Однако теперь, по данным платформы Marine Traffic, Talisman прошел Гибралтарский пролив и указывает неопределенный пункт назначения for order. Leruo сменил американское направление на Brazil for order.

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Перемещение танкеров с российским дизелем. Источник: Скриншот с платформы Marine Traffic

Сколько всего танкеров отправили в США

На прошлой неделе The Guardian со ссылкой на Greenpeace сообщила в общей сложности о семи танкерах с российским дизелем. Позже сообщалось о шести судах, а объем груза сократили с 288 до 268 тысяч тонн.

К вечеру 3 ноября интерактивная карта Greenpeace показывала четыре танкера, участвовавших в сделке по поставке дизеля. Помимо тройки, упомянутой в публикации FT, организация также отслеживала Primorye, пунктом назначения которого указаны Багамские острова.

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Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил об отправке первого танкера с дизелем 23 октября. В тот же день вице-премьер Александр Новак заявил, что к американскому побережью направляются уже три судна. Позже, 27 октября, он сказал, что четвертый танкер должен отправиться 28 октября.

О чем была договоренность

Президент США Дональд Трамп сообщил одоговоренности о поставке дизеля с диктатором Владимиром Путиным 9 октября – за 25 дней до промежуточных выборов в Конгресс. Трамп обещал быстрое и существенное снижение цен, однако пока этого не произошло: в день объявления сделки средняя цена дизеля в США составляла 6,28 доллара за галлон, к 3 ноября дизель стоил 6,29 доллара.

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Также предполагается, что, возможно, до США не дойдет ни один танкер с российским дизелем. Еще 29 октября издание The Washington Sun сообщило, что американские компании не хотят покупать российский дизель даже со значительными скидками, поскольку опасаются юридических и репутационных последствий.

Тем временем губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл направила письма портовым операторам штата, потребовав не принимать российское топливо. Она предупредила о многомиллионных штрафах, поскольку считает, что разрешение Минфина США противоречит принятому Конгрессом в 2022 году запрету на импорт российских энергоносителей.

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Однако даже если ни один из танкеров не разгрузится в США, это не обязательно будет означать невыполнение публично объявленных условий. Трамп писал, что 300 тысяч тонн дизеля должны быть немедленно поставлены на американский и мировой рынок.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что министр энергетики США Крис Райт попытался оправдать решение президента Дональда Трампа закупать российскую нефть и не усиливать санкции против Кремля. Он заявил, что это "не спасательный финансовый круг", а "метод пряника" для диктатора Владимира Путина – впрочем, разницу между этим Райт не объяснил.