Из Литвы выслали трех украинцев за выполнение заданий вражеской разведки: что известно

Из Литвы депортировали трех граждан Украины, которые за денежное вознаграждение выполняли задания разведывательных служб враждебных стран. Перед этим их признали угрозой национальной безопасности государства и аннулировали разрешения на временное проживание.

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Об этом заявил Департамент государственной безопасности Литвы (VSD), сообщает LRT. Украинцам также запретили возвращаться в страну в течение пяти лет. По данным литовской разведки, они получали задания через Telegram и другие платформы для переписки и обмена сообщениями.

Какие задания выполняли украинцы

По информации разведки, трое граждан Украины за вознаграждение выполняли широкий спектр поручений, поступавших от спецслужб враждебных государств. Задания передавали через мессенджеры и другие онлайн-платформы.

В VSD подчеркнули, что иностранные разведывательные службы часто используют социальные сети и мессенджеры для вербовки людей за рубежом. Такой способ позволяет охватить широкий круг потенциальных агентов и не требует значительных ресурсов.

В литовской разведке также отметили, что при такой вербовке иностранные спецслужбы перекладывают все риски и возможные последствия выполнения заданий на завербованных людей, не заботясь об их безопасности.

Другие случаи шпионажа, раскрытые в Литве

Напомним, в Литве правоохранители раскрыли гражданина страны, которого подозревают в шпионаже в пользу России. По данным следствия, мужчина собирал информацию о военных объектах, деятельности литовской армии и перемещении военной техники, а затем передавал ее лицам, связанным с российскими спецслужбами.

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Подозреваемый фотографировал один из батальонов литовской армии, предприятие по производству военных радаров и военную технику в аэропорту Вильнюса. Задания он получал через посредников в Telegram.

По данным прокуратуры, собранную информацию передавали лицу, представлявшему Министерство обороны России. За шпионаж мужчине грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA, в конце августа в Германии задержали 24-летнего украинца, который, по данным следствия, оборудовал тайник с оружием неподалеку от Берлина по указаниям российских спецслужб. Также его могли привлечь к подготовке диверсий в Европе.

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