В этом году из фонтана Треви в Риме, в который туристы традиционно бросают монеты, с января по сентябрь собрали на 200 000 евро меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Этот дефицит связывают с тем, что с 1 февраля 2026 года доступ к фонтану стал платным для туристов.

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В течение дня доступ к ступеням, ведущим к чаше фонтана, имеют лишь жители Рима или посетители, которые платят 2 евро. Именно столько теперь стоит ритуал, который должен обеспечить повторный визит в город или воплотить в жизнь другие мечты. Об этом пишет The Guardian.

Обычно римское отделение благотворительной организации "Каритас", действующей под эгидой церкви и собирающей монеты из фонтана Треви, получает таким образом более 1,4 млн евро в год. Однако платный доступ к ближней зоне достопримечательности сделал традицию бросать монеты менее привлекательной.

"Одной из причин (дефицита – Ред.) может быть закрытие прямого доступа к фонтану Треви", – сказал Джустино Тринция, директор "Каритас Рима". Благотворительная организация использует эти пожертвования для финансирования продовольственных банков и других социальных проектов.

Представитель "Каритас Рима" сообщил, что благотворительная организация не будет делать никаких других публичных заявлений по поводу сокращения объема сбора монет. Он отметил, что в показателях за этот год не учитывались монеты в иностранной валюте, поэтому потери могут оказаться не такими значительными.

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Однако, как известно, этот вопрос вызвал напряженность в отношениях с городским советом Рима, который за первый месяц после введения сбора получил 435 194 евро от платы за вход.

"Больше цифр опубликовано не было, но, учитывая, что в 2025 году фонтан Треви посетили 4,4 миллиона туристов, прогнозировалось, что этот сбор будет ежегодно приносить городскому совету немалый доход", – говорится в статье.

Эта инициатива по введению платы за доступ к фонтану Треви призвана уменьшить скопление людей у памятника и одновременно собрать средства на обслуживание фонтана и других памятников Рима.

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