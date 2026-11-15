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Шел под чужим флагом: ВМС Евросоюза проверили танкер, который подозревают в связях с РФ

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
81
Шел под чужим флагом: ВМС Евросоюза проверили танкер, который подозревают в связях с РФ
Танкер MV MIDAG, который осматривали силы Евросоюза. Источник: X / Кая Каллас

13 ноября силы Европейского Союза поднялись на борт танкера MV MIDAG в Средиземном море. Его подозревают в принадлежности к российскому "теневому флоту". Во время осмотра выяснилось, что судно ходило под ложным флагом.

Об этом сообщила глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас в соцсети X. По ее словам, осмотр провели силы миссии EUNAVFOR MED IRINI в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву, которая предусматривает право на проверку иностранных судов. Эту миссию Евросоюз начал в 2020 году для предотвращения незаконной торговли, в частности нефтью.

Каллас подчеркнула, что ЕС продолжит противодействовать российскому "теневому флоту" как на море, так и дипломатическими методами.

Шел под чужим флагом: ВМС Евросоюза проверили танкер, который подозревают в связях с РФ

Пост Каллас в соцсети X. Источник: Скриншот

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Каллас также сообщила, что в понедельник, 16 ноября, министры иностранных дел стран ЕС должны утвердить новые санкционные списки против России. Под ограничения, в частности, попадут банки, покупатели и компании, поддерживающие деятельность теневого флота.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Военно-морские силы Франции задержали в Индийском океане нефтяной танкер DF Peak, который принадлежит к российскому "теневому флоту". Его остановили 12 октября более чем в 450 морских милях к югу от острова Реюньон. В Париже предполагали, что танкер ходил под фальшивым флагом и мог быть причастен к незаконной перевозке топлива.

В то же время командующий Военно-морскими силами Финляндии контр-адмирал Туомас Тийликайне заявил, что страны НАТО усилили наблюдение за российскими кораблями и судами "теневого флота" в Балтийском море. По его словам, российский флот следит за действиями Альянса, поэтому союзники также должны внимательно контролировать активность России в регионе.

Кроме того, страны НАТО начали останавливать и досматривать отдельные суда. В то же время, по оценке Тийликайнена, интенсивность российского патрулирования в последнее время снизилась из-за проблем с техническим обслуживанием и боеготовностью кораблей.

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