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"Его задница похожа на большой кусок мышц": Трамп уже в третий раз выразил недвусмысленное восхищение сенатором Гастедом. Видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
660
"Его задница похожа на большой кусок мышц": Трамп уже в третий раз выразил недвусмысленное восхищение сенатором Гастедом. Видео
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в третий раз публично высказался о физической форме сенатора-республиканца Джона Гастеда. Во время митинга в Мичигане он снова упомянул его мускулистые ягодицы, массивные ступни и пальцы, которые сравнил с сосисками.

Фрагмент выступления опубликовал Telegram-канал Clash Report. Трамп объяснил, что заинтересовался телосложением Гастеда после того, как узнал о его спортивном прошлом.

"Я посмотрел на его ягодицы, а раньше никогда такого не делал с мужчиной. Между нами: с женщинами – да, с мужчинами – нет. Понятно? Его ягодицы были похожи на огромный кусок мышц. У него были массивные ступни. Его руки, его пальцы выглядели как сосиски. У меня тоже неплохие руки, но его пальцы были как сосиски", – заявил президент США.

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По словам Трампа, о спортивных достижениях сенатора ему рассказал бывший тренер Национальной футбольной лиги Джон Груден. В молодости Гастед успешно играл в американский футбол, что и побудило президента присмотреться к его физической форме.

Ранее глава Белого дома уже дважды комментировал телосложение политика, называя его "куском стали" и "монстром". По словам американского президента, такое внимание помогло Гастеду улучшить свои позиции накануне выборов 3 ноября.

В то же время Трамп упрекнул СМИ в том, что они вырвали его слова из контекста и не объяснили, что он говорил о спортивном прошлом сенатора. Гастед баллотируется в Сенат США от Республиканской партии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что победа демократов на ноябрьских выборах в обе палаты Конгресса США может открыть новые возможности для помощи Украине. Получив контроль над обеими палатами, они смогут выносить на голосование вопрос о дополнительной поддержке Киева и пытаться преодолеть вето Трампа.

Демократы также способны противодействовать курсу американского президента в отношении России. В частности, конгрессмен Грегори Микс предложил двухпартийный законопроект, призванный заблокировать план Трампа по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.

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