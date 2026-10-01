"Ее сердце бьется": в США приговоренная к смертной казни женщина выжила после двух смертельных инъекций

Криста Пайк, единственная женщина, приговоренная к смертной казни в штате Теннесси, выжила после неудачной казни. Ей ввели две дозы смертельной инъекции, но сердце 50-летней осужденной продолжало биться.

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Женщина была экстренно госпитализирована из исправительного учреждения строгого режима Ривербенд в Нэшвилле. Об этом сообщает BBC.

Неудачная казнь и экстренная госпитализация

Процедура началась 30 сентября около 20:00 по местному времени. Несмотря на то, что Пайк ввели две предусмотренные протоколом дозы препарата, смерть не наступила. Представителей медиа попросили покинуть помещение, а занавеску в комнате для свидетелей задергивали дважды.

Юридическая команда осужденной незамедлительно подала экстренное ходатайство о приостановке казни и оказании медицинской помощи, заявив.

"Мисс Пайк потеряла сознание, но ее сердце все еще бьется, и она отчетливо храпит", – заявили адвокаты.

Окружной судья Клифтон Л. Коркер удовлетворил ходатайство, после чего медицинский персонал начал реанимационные мероприятия, и Пайк была доставлена в больницу за пределами тюрьмы. Медэксперт защиты, доктор Джоэл Зивот из Университета Эмори, предположил, что в крови не удалось достичь необходимой концентрации препарата, и предупредил о риске развития черепно-мозговой травмы у пациентки из-за задержки реанимации.

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Реакция властей и юридический тупик

Губернатор Теннесси Билл Ли распорядился провести "всестороннюю независимую проверку, чтобы точно установить, что произошло", и объявил об отмене последней запланированной на этот год казни в штате.

В свою очередь, Департамент исправительных учреждений штата заявил, что строго следовал утвержденному протоколу. Представитель ведомства Доринда Картер отметила, что регламент не предусматривает дополнительных процедур в случае, если осужденный остается жив после использования второго набора шприцев.

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Что известно о деле Пайк

Криста Пайк была приговорена к смертной казни в 1996 году за жестокое убийство 19-летней Коллин Слеммер, совершенное годом ранее, когда Пайк было 18 лет. Вместе со своим бойфрендом Тадарилом Шиппом она избила и замучила девушку в учебном лагере для проблемных подростков.

Попытка казни состоялась после того, как Верховный суд США отклонил последние апелляции защиты. Адвокаты настаивали, что при вынесении приговора присяжные не учли историю сексуального насилия, которому Пайк подвергалась в детстве. Ранее губернатор также отклонил ее прошение о помиловании, в котором Пайк выражала раскаяние и ссылалась на психическое заболевание в момент преступления.

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С 1976 года, когда Верховный суд США возобновил применение высшей меры наказания, в стране было казнено 18 женщин, что составляет около 1% от общего числа исполненных смертных приговоров.

Напомним, египетскую телеведущую Сару Халифу приговорили к смертной казни. Вместе с ней к самому суровому наказанию в виде повешения были приговорены еще 11 человек, признанных причастными к крупной наркосети.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Ливан станет первой страной на Ближнем Востоке, официально отказавшейся от высшей меры наказания – смертной казни.

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