''Им есть что терять'': Трамп не верит, что Китай и Россия помогают Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в помощь Китая и России Ирану в войне. Он предположил, что если Москва и Пекин и оказывают Тегерану поддержку, то на очень низком уровне.

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По словам американского лидера, обе страны имеют слишком многое, что могут потерять, если вмешаются в конфликт. Об этом Трамп написал в Truth Social.

Трамп прокомментировал возможную помощь Ирану

Поздно вечером в понедельник Трамп написал в Truth Social, что видел комментарии своих критиков и оппонентов о якобы помощи Китая и России Ирану.

"Если они это и делают, то на очень низком уровне, но я вообще не верю, что они это делают. Им есть что терять, и мы бы об этом узнали, причем очень быстро", — заявил президент США.

Как сообщает Reuters, в июле Трамп заявлял, что доверяет Китаю и России и надеется, что они не будут помогать Тегерану в войне. В то же время он предупредил, что в случае вмешательства это будет иметь для них серьезные последствия.

Ранее американский президент также заявлял, что лидеры Китая и России — Си Цзиньпин и Владимир Путин — сохраняли нейтралитет во время войны с Ираном.

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Что известно о связях Китая и России с Ираном

Москва и Пекин поддерживают тесные связи с Тегераном. Россия заявляла, что война с Ираном может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке. Китай осудил атаки США на Иран, назвав их нарушением суверенитета страны.

В прошлом месяце Трамп предостерег Си Цзиньпина от поддержки Ирана во время визита китайского лидера в Вашингтон. По словам посла США в Китае, тогда американская сторона получила заверения, что Пекин не будет оказывать такую помощь.

Главные истории дня

В то же время ранее появлялись сообщения о возможной поддержке Ирана со стороны Китая. В частности, речь шла о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов и помощи Тегерану в поиске способов обойти санкции в отношении продажи нефти.

В сентябре Трамп также не стал реагировать на сообщения о том, что Иран якобы получил от китайских организаций снимки военной базы в Иордании перед атакой, в результате которой в июле погибли трое американских военнослужащих.

Как началась война между США и Ираном

США и Иран находятся в состоянии войны с 28 февраля, когда Соединённые Штаты и Израиль нанесли удар по Ирану. Тегеран ответил ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы.

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С тех пор американо-израильские удары по Ирану и израильские атаки на Ливан привели к гибели тысяч людей и перемещению миллионов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о нарушении энергетического перемирия между Россией и Украиной. Во время общения с журналистами он заявил, что нарушения якобы происходили с обеих сторон, а российский диктатор Владимир Путин, по его мнению, даже больше, чем украинский президент, стремится заключить мирное соглашение.