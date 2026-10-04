Европу хотят втянуть в войну на Ближнем Востоке – медиа

Саудовская Аравия планирует новое военное наступление против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов. Королевство рассчитывает на военную поддержку других стран, в частности Франции, Великобритании и, возможно, Германии.

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Турки бин Фейсал аль-Сауд, бывший глава разведки Саудовской Аравии, назвал это совместной задачей. "Те, кто извлекает прибыль из ресурсов региона, должны работать во имя мира и безопасности", – заявил он в комментарии Der Spiegel.

"Ответственность лежит не только на США, Израиле и Иране. Европа также выигрывает от стабильности в нашем регионе, но мало что делает для ее обеспечения. Они предпочитают оставить это американцам и другим", – возмутился Турки бин Фейсал аль-Сауд.

Королевство уже предложило создать совместную систему военной безопасности и наблюдения для Аравийского полуострова и пролива Баб-эль-Мандеб. Турки бин Фейсал, который более 20 лет возглавлял разведку Саудовской Аравии, отметил, что "ни одна европейская страна" не проявила желания принять участие.

"Впрочем, Европа получила бы огромную выгоду от обеспечения безопасности пролива: корабли могли бы беспрепятственно проходить к Суэцкому каналу и далее в Европу. Европа должна была бы присоединиться", – убежден принц.

Он добавил, что французы и британцы оказывают некоторую поддержку, и другим государствам следовало бы последовать их примеру. В частности, Великобритания "поддерживает нас дозаправкой в воздухе", а Пакистан и Турция поставляют боеприпасы и разведывательные данные, сказал собеседник.

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Защита торговых путей – не только ответственность Америки. "Весь мир должен быть вовлечен", – подчеркнул Турки бин Фейсал.

Что предшествовало

Хуситы, которых поддерживает Исламская Республика Иран, уже более десяти лет воюют с правительством Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия. Этот конфликт возобновился на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, в частности войны США и Израиля против Ирана.

В сентябре хуситы захватили йеменский порт Мокка и несколько островов в Красном море, что дало им значительный контроль над проливом Баб-эль-Мандеб. Через него обычно проходит около 12% мировой нефтяной торговли.

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Кроме того, дроновым ударам подвергся трубопровод "Восток-Запад" Саудовской Аравии. Эр-Рияд использовал его для экспорта сырой нефти в обход частично заблокированного Ормузского пролива.

Как писал OBOZ.UA:

– Среди вариантов операций, которые рассматривает Саудовская Аравия, есть наступательные действия вдоль побережья с целью обеспечения безопасности морского пути через Красное море или наступление на нескольких фронтах. По данным СМИ, активные действия могут начаться в ближайшие недели.

– Ожидается, что союзники не будут принимать непосредственного участия в боях. Их проведут наземные войска, лояльные международно признанному правительству Йемена, при поддержке саудовской авиации.

– Разведывательное сообщество США тем временем представило Конгрессу секретный отчет, согласно которому Саудовская Аравия рассматривает возможность создания собственного ядерного оружия.