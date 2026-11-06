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По Европе прокатилась волна фейковых сообщений о минировании самолетов: что происходит и какие риски

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read3 мин
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По Европе прокатилась волна фейковых сообщений о минировании самолетов: что происходит и какие риски
Самолёт Ryanair. Источник: Unsplash.

Европу охватила волна ложных сообщений о бомбах на борту пассажирских самолетов, из-за чего десятки авиарейсов были задержаны или перенаправлены.

Кто стоит за инцидентами, пока неизвестно, однако эксперты не исключают как действия отдельных лиц, так и скоординированную гибридную атаку. Об этом сообщает Reuters.

Угрозы парализовали десятки авиарейсов

В течение 5 ноября фейковые сообщения о минировании вызвали перебои почти на 30 авиарейсах. Ранее, 3 ноября, аналогичные сообщения получили как минимум семь самолетов и один круизный лайнер.

Ответственность за инциденты пока никто не подтвердил, а причастные не установлены. Эксперты предполагают, что за угрозами могут стоять отдельные злоумышленники или организаторы скоординированной гибридной операции.

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По информации источника Reuters в итальянском аэропорту, авиакомпании, администрации аэропортов и наземные службы Фьюмичино и Мальпенсы получили электронное письмо с сообщением об угрозе. Его авторы, назвавшие себя "бойцами Мале-Государства", утверждали, что на самолетах из Хельсинки и Дублина заложены бомбы, которые должны взорваться в течение часа. В сообщении также содержалась угроза, что небо в этот день будет "красным".

Европейские чиновники неоднократно обвиняли Россию в диверсиях и гибридных операциях. Такие действия обычно требуют небольших затрат, позволяют скрывать причастность и не провоцируют прямого военного ответа. Дания, Польша и Румыния ранее заявляли о причастности Москвы к подобным атакам, тогда как Великобритания связывала вероятный заговор против американской авиабазы с Ираном. Однако Москва и Тегеран отвергли обвинения.

По Европе прокатилась волна фейковых сообщений о минировании самолетов: что происходит и какие риски

Самолет. Источник: Unsplash

Авиакомпании проверяли самолеты после угроз взрывов

Во Франции истребители перехватили самолет Aer Lingus, следовавший из Дублина в Рим, и сопроводили его на авиабазу в Эвре.

Болгарские военные сообщили о сопровождении трех пассажирских самолетов истребителями. Рейс Ryanair из Лондона в Софию перенаправили в Пловдив, а самолет KLM, следовавший в Тель-Авив через Бухарест, получил сообщение о минировании.

В Испании за 20 минут поступили три электронных письма с угрозами в отношении рейсов Air Europa и Iberia. В мадридском аэропорту несколько самолетов задержали или вернули на стоянки, а пассажиров высадили для проведения проверок.

В Варшаве рейс LOT в Париж остановили во время движения к взлетной полосе., после чего пассажиров пересадили на другой самолет. В Копенгагене полиция обследовала два авиалайнера.

При этом большинство остальных рейсов EasyJet, Finnair, LOT, Wizz Air, Ryanair и Air Serbia, которым поступали угрозы, прибыли в пункты назначения по расписанию. Некоторые из них перед посадкой сопровождали военные самолеты.

По Европе прокатилась волна фейковых сообщений о минировании самолетов: что происходит и какие риски

Карта. Источник: Reuters/Джанлука Ло Ностро

Гендиректор компании по кибербезопасности в авиации Cyviation Элиран Альмог предположил, что фальшивые сообщения могли быть направлены не только на нарушение работы авиации, но и на изучение реакции авиакомпаний, аэропортов и государственных служб.

"Эти угрозы авиации также поступают одновременно с кибератаками на холодильные системы супермаркетов по всей Европе", – сказал Альмог.

Как авиакомпании реагируют на угрозы минирования

Как подчеркнуло издание, угрозы минирования самолетов обычно поступают авиакомпаниям и аэропортам через анонимные письма или телефонные звонки. Правоохранители не раскрывают всех подробностей, чтобы не провоцировать новые инциденты и не мешать расследованиям.

В пражском аэропорту подтвердили получение такого письма. По данным чешской полиции, аналогичные сообщения поступили и в другие европейские аэропорты.

По словам руководителя группы авиационной безопасности Dyami Эрика Шутена, после первичной оценки угрозы авиакомпания сообщает властям. Затем самолет могут сопроводить истребители или перенаправить на другой аэродром для проверки.

На этой неделе взрывчатки на борту проверенных самолетов не нашли. Вместе с тем каждая авиакомпания самостоятельно оценивает серьезность угрозы и определяет дальнейшие действия.

"Представитель британского правительства назвал инциденты этой недели "злонамеренными мистификационными угрозами" и заявил, что у правительства "одна из самых надежных систем авиационной безопасности в мире", – говорится в статье.

Кто стоит за фейковыми минированиями

По словам представителя Osprey Flight Solutions Риса Джонса, за угрозами могут стоять разные мотивы – от политических конфликтов и преступной деятельности до действий активистов, онлайн-группировок или государственных гибридных операций. В то же время доказательств причастности к инцидентам конкретной страны или организации пока нет.

Гендиректор Air France-KLM Бен Смит отметил, что ранее не сталкивался с настолько скоординированной волной сообщений об угрозах.

"Мы совершенно уверены, что у нас есть все необходимое, чтобы обеспечить минимальное или вообще отсутствующее влияние на нашу деятельность. Поэтому сегодня мы не вправе требовать от наших правительств менять то, как они справляются с такими ситуациями", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Германия официально обвинила Россию в попытке диверсии "в стратегически важном аэропорту" Лейпцига. В ответ руководство ФРГ решило закрыть генеральное консульство России в Бонне и расторгнуть соглашение, а также закрыть так называемый "Русский дом" в Берлине. Москва пригрозила ответными мерами.

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