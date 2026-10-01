"ЕС не попадет в эту ловушку": в Еврокомиссии отреагировали на ядерные угрозы России

Европейский Союз не будет поддаваться российской тактике ядерного запугивания и распространять в информационном пространстве нарративы Москвы. В ЕС поддерживают тесный контакт с НАТО по поводу ядерных угроз Кремля.

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Об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд во время брифинга в Брюсселе. Он отвечал на вопросы о реакции ЕС на письмо России в адрес НАТО, содержавшее ядерные угрозы.

В Еврокомиссии осудили ядерную риторику России

Виганд заявил, что ЕС поддерживает реакцию НАТО на российские угрозы и осуждает ядерную риторику Москвы.

"Что касается этого сообщения, переданного НАТО, позвольте мне сослаться на четкую реакцию Альянса. Мы приветствуем ее и осуждаем безответственную ядерную риторику России", — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что Европейский Союз не намерен становиться частью российской тактики запугивания.

"ЕС не попадет в ловушку России и не будет распространять в информационном пространстве тактику запугивания и сеяния страха, которую применяет Москва", — сказал Виганд.

Еврокомиссия координирует действия с НАТО

По словам пресс-секретаря, Еврокомиссия поддерживает тесный контакт с НАТО в связи с российскими угрозами.

В то же время Виганд не стал раскрывать подробности взаимодействия между Европейской комиссией и Альянсом.

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В Еврокомиссии подчеркивают необходимость совместной реакции европейских партнеров на российскую ядерную риторику, не позволяя при этом Москве диктовать повестку дня с помощью угроз и запугивания.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россия направила НАТО письмо с предупреждением о готовности применить ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать Калининградскую область от территории РФ. В Альянсе ответили, что не угрожают Москве, а письмо расценивают как попытку запугивания.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Россию прекратить ядерные угрозы. Он также отметил, что НАТО не сталкивается с "непосредственной угрозой" со стороны Москвы. По словам Рютте, он не воспринимает "слишком серьёзно" ядерные угрозы Кремля, поскольку Россия не способна победить НАТО в прямом противостоянии.

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