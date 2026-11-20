Европейский Союз выделит Украине еще 1 млрд евро на военную помощь в рамках Европейского фонда мира (EPF). Средства используют для совместной закупки летального и нелетального оборудования для Вооруженных сил Украины. Поставки должны завершить до конца 2027 года.

Видео дня

О принятии соответствующих решений 20 ноября сообщила пресс-служба Совета ЕС на официальном сайте. Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что новая помощь необходима Украине для защиты от российской агрессии.

Новый пакет

По словам Каллас, решение о выделении средств приняли на фоне очередных российских атак, гибели мирных жителей Украины, повреждения нескольких посольств в Киеве и нарушения воздушного пространства Польши.

"За последние 24 часа Россия убивала украинских мирных жителей, повредила несколько посольств в Киеве и нарушила воздушное пространство Польши. Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, ее действия говорят сами за себя", – заявила Каллас.

Она добавила, что Европа продолжит поддерживать Украину на поле боя и за столом переговоров. Выделенные средства должны обеспечить украинскую армию необходимыми средствами обороны.

Военное оборудование

Новый пакет помощи предусматривает закупку нескольких видов вооружения и военной техники. В частности, Украина получит беспилотники, средства противовоздушной обороны, боеприпасы, оборудование радиоэлектронной борьбы и радиолокационные системы.

Также в рамках программы предусмотрена закупка взрывчатых веществ. Все оборудование должны поставить украинским Силам обороны до конца 2027 года.

РЕКЛАМА

В Совете ЕС напомнили, что нынешнее решение является очередным шагом к выполнению политической договоренности, которой государства-члены достигли 25 сентября 2026 года. Она предусматривает мобилизацию всего 6,6 млрд евро для Украины через Европейский фонд мира.

Помощь Европы

Европейский фонд мира создали в марте 2021 года. Он предназначен для финансирования мероприятий в рамках общей внешней политики и политики безопасности ЕС, в частности для предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности.

Главные истории дня

С начала его работы Евросоюз уже предоставил Украине через этот механизм 11,8 млрд евро. Из этой суммы 9,9 млрд евро направили на возмещение государствам-членам расходов на двустороннюю военную помощь Украине, еще 950 млн евро – на военную подготовку украинских военнослужащих в рамках миссии EUMAM.

Отдельно ЕС направил через фонд 3,5 млрд евро чрезвычайных доходов от замороженных российских активов. Эти средства использовали для обеспечения приоритетных потребностей Украины, в частности в боеприпасах, средствах ПВО и беспилотниках.

Более 1,5 млрд евро из этой помощи пошло на закупку военного оборудования непосредственно у украинской оборонной промышленности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Евросоюз официально открыл второй и третий кластеры в переговорах о вступлении Украины.