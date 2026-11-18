Европейский союз разрабатывает 22-й пакет санкций против России, центральным элементом которого должен стать запрет на выдачу виз бывшим российским военнослужащим. Брюссель планирует утвердить новые ограничения уже в следующем месяце.

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Помимо визовых ограничений, Европейская комиссия намерена предложить ряд экономических мер. Об этом агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на осведомленные источники.

Финансовый сектор и теневой флот

В новом пакете санкций европейцы хотят наложить ограничения на ряд российских финансовых учреждений и поставщиков криптоуслуг. Кроме того, под санкции попадут около 65 нефтяных танкеров российского "теневого флота", а также будет введен запрет на операции с рядом портов и нефтеперерабатывающих заводов.

Планируется расширить экспортный контроль в отношении предприятий оборонной промышленности и товаров для производства оружия. Также ЕС намерен ввести новую категорию санкций, нацеленную на технологии и социальные сети.

Чтобы ускорить процесс согласования Еврокомиссия, вероятно, откажется от инициатив, которые ранее вызывали споры, таких как полный запрет на морские перевозки.

Новое санкционное ведомство

Параллельно с новым пакетом ограничений в Евросоюзе планируют создать единое санкционное управление, которое должно начать работу в начале следующего года. Ведомство объединит функции, сейчас распределенные между финансовыми, торговыми и налоговыми службами блока, и будет контролировать весь цикл: от разработки предложений до обеспечения исполнения уже принятых мер.

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Усиление санкционного давления призвано поддержать возглавляемые США дипломатические усилия по достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом. В последние недели переговоры практически не продвинулись, поскольку диктатор РФ Владимир Путин не отказывается от своих максималистских требований.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Россию готовиться к "адским санкциям" со стороны США. По его мнению, поводом для их введения может стать поражение республиканцев на выборах в Конгресс. Медведев предполагает, что после этого демократы усилят давление на президента Дональда Трампа и даже могут пригрозить ему импичментом

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