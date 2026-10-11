Йеменские хуситы обстреляли ракетами международный аэропорт Эр-Рияда: пострадали сотни человек – Guardian

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В результате террористического нападения на аэропорт погибли по меньшей мере 12 человек, сотни получили ранения. В частности, 309 человек получили ранения, причем "часть из них находится в критическом состоянии" в результате "самого смертоносного нападения"в любой арабской стране Персидского залива с начала войны в Иране.

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Об этом сообщило управление гражданской авиации Саудовской Аравии. В свою очередь, местные источники Guardian уточнили, что ракета попала в аэропортовый комплекс, где расположены терминалы №№ 3 и 4 для внутренних рейсов.

Самое смертоносное нападение

В настоящее время работа международного аэропорта в Эр-Рияде приостановлена. Помимо погибших и раненых,инфраструктуре аэропорта нанесен "значительный ущерб", оценка которого еще продолжается.

В Guardian отмечают, что еще одна ракета была направлена на международный аэропорт им. короля Фахда в Даммаме, но хуситы не попали в цель, "ракета упала вблизи" аэропорта.

Правительство Саудовской Аравии утверждает, что среди погибших четверо – граждане Саудовской Аравии. Также убиты двое граждан Бангладеш, один палестинец, египтянин, иорданец, сириец и один гражданин США.

Позиция США

Соединенные Штаты Америки, которые считаются союзниками Саудовской Аравии, еще не определились со своей позицией по поводу этого террористического акта. По крайней мере, так утверждает президент США Дональд Трамп.

В частности, на вопрос, согласны ли США присоединиться к ударам Саудовской Аравии по поддерживаемым Ираном йеменским хуситам, он ответил, что "возможно, но мы пока не рассмотрели этот вопрос". Так или иначе, Трамп пообещал "принять решение" и "действовать очень быстро".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, 7 октября хуситы совершили нападение на два других аэропорта на юге Саудовской Аравии. Тогда мишенью боевиков стали международный аэропорт имени короля Абдаллы бин Абдулазиза в городе Джизан и международный аэропорт Наджран.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Саудовская Аравия планирует наступление на хуситов, чтобы разблокировать Красное море.