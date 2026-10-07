Йеменские хуситы атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии, есть раненые: что известно о последствиях

Йеменские хуситы совершили нападение на два аэропорта на юге Саудовской Аравии. Целью боевиков стал международный аэропорт имени короля Абдаллы бин Абдулазиза в городе Джизан и международный аэропорт Наджран.

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В результате атак инфраструктура объектов получила повреждения, три человека ранены. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Причины эскалации и угроза мировым рынкам

Военные представители хуситов подтвердили удары и призвали международные авиакомпании прекратить полеты над Саудовской Аравией, за исключением маршрутов над Меккой и Мединой.

Новый виток эскалации происходит на фоне контрнаступления саудовской коалиции, пытающейся оттеснить хуситов от стратегически важного побережья Красного моря и пролива Баб-эль-Мандеб.

Присутствие повстанцев в этих узловых точках угрожает сокращением региональных поставок нефти и подрывает глобальную энергетическую безопасность. Положение дел осложняется ростом напряженности вокруг Ормузского пролива, где продолжаются нападения на танкеры.

Международная реакция и риски для авиации

Европейское агентство по безопасности полетов предупредило гражданские авиакомпании об угрозе ошибочной идентификации судов из-за регулярных атак БПЛА, ракетных ударов и работы систем ПВО.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен констатировала, что действия хуситов дестабилизируют регион и разжигают насилие. В свою очередь, Эр-Рияд пригрозил юридическими последствиями за съемку и публикацию кадров с прилетами и перехватами целей.

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Контекст конфликта и роль США

Война в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану, и уже унесла жизни более 150 тыс. человек. После периода непрочного перемирия в сентябре повстанцы начали новое наступление, захватив новые территории и остров в Красном море.

Наследный принц Мухаммед бин Салман обращался за военной помощью к президенту США Дональду Трампу, однако Вашингтон ограничил участие поддержкой разведданными и косвенной помощью.

Главные истории дня

Напомним, Турция и Пакистан направят военные силы в Саудовскую Аравию после ракетных и беспилотных атак хуситов из Йемена. Решение было принято в Эр-Рияде на экстренной встрече представителей трех стран, которые в августе создали совместный оборонный союз.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Саудовская Аравия планирует наступление на хуситов, чтобы разблокировать Красное море.