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Йеменские хуситы атаковали здание минобороны Саудовской Аравии: что известно. Видео

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
258
Йеменские хуситы атаковали здание минобороны Саудовской Аравии: что известно. Видео
Йеменские хуситы ударили по Саудовской Аравии. Иллюстративный коллаж

Йеменские хуситы совершили воздушные атаки на ряд объектов в Саудовской Аравии. Пострадало, в частности, здание Министерства обороны.

В четверг, 22 октября, это подтвердил официальный представитель вооруженных сил группировки Яхья Сария. Его цитирует информационное агентство IRIB. По словам спикера, под обстрел попали:

объект оборонного ведомства страны в Эр-Рияде;

компания Saudi Aramco (крупнейшая в мире по добыче и запасам нефти), а именно административное здание в городе Дахран и промышленный объект в пустыне Руб-эль-Хали;

Международный аэропорт Абха в Абсе, столице провинции Асир;

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Международный аэропорт имени короля Фахда, расположенный к северо-западу от города Даммам.

Дым над Эр-Риядом:

Четыре человека погибли, 10 пострадали

Удар по последнему объекту произошел в среду вечером. В результате атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения, сообщило Генеральное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

Как передает Arab News, после этого Международный аэропорт имени короля Фахда приостанавливал работу, но уже в четверг возобновил воздушное движение.

Еще два человека погибли и двое получили травмы из-за падения обломков перехваченного беспилотника, направленного на завод на нефтяном месторождении Шайбах (Saudi Aramco). Загорелось транспортное средство, принадлежавшее подрядчику, работавшему на нефтяном месторождении за пределами периметра объекта.

"В результате попытки нападения погибли два человека, филиппинец и непалец, еще двое получили ранения", – цитирует Arab News Министерство энергетики королевства.

Как ранее писал OBOZ.UA, Соединенные Штаты сокращают присутствие своих войск на базах на Ближнем Востоке. Тем временем Государственный департамент распорядился о дальнейшем сокращении персонала в нескольких дипломатических представительствах в регионе.

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