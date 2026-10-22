Йеменские хуситы атаковали здание минобороны Саудовской Аравии: что известно. Видео

Йеменские хуситы совершили воздушные атаки на ряд объектов в Саудовской Аравии. Пострадало, в частности, здание Министерства обороны.

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В четверг, 22 октября, это подтвердил официальный представитель вооруженных сил группировки Яхья Сария. Его цитирует информационное агентство IRIB. По словам спикера, под обстрел попали:

– объект оборонного ведомства страны в Эр-Рияде;

– компания Saudi Aramco (крупнейшая в мире по добыче и запасам нефти), а именно административное здание в городе Дахран и промышленный объект в пустыне Руб-эль-Хали;

– Международный аэропорт Абха в Абсе, столице провинции Асир;

– Международный аэропорт имени короля Фахда, расположенный к северо-западу от города Даммам.

Дым над Эр-Риядом:

Четыре человека погибли, 10 пострадали

Удар по последнему объекту произошел в среду вечером. В результате атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения, сообщило Генеральное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

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Как передает Arab News, после этого Международный аэропорт имени короля Фахда приостанавливал работу, но уже в четверг возобновил воздушное движение.

Еще два человека погибли и двое получили травмы из-за падения обломков перехваченного беспилотника, направленного на завод на нефтяном месторождении Шайбах (Saudi Aramco). Загорелось транспортное средство, принадлежавшее подрядчику, работавшему на нефтяном месторождении за пределами периметра объекта.

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"В результате попытки нападения погибли два человека, филиппинец и непалец, еще двое получили ранения", – цитирует Arab News Министерство энергетики королевства.

Как ранее писал OBOZ.UA, Соединенные Штаты сокращают присутствие своих войск на базах на Ближнем Востоке. Тем временем Государственный департамент распорядился о дальнейшем сокращении персонала в нескольких дипломатических представительствах в регионе.