Есть немногим более 1000 дней: министр обороны Британии призвал ускорить подготовку к войне

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Кто и когда выезжает за границуЕздят на обучение в Италию и месяцами проводят за границей: какие командировки оформляют украинские чиновники"Реал" поставил футболиста сборной Украины на ворота в матче с "Барселоной" вместо знаменитого Куртуа"Реал" поставил футболиста сборной Украины на ворота в матче с "Барселоной" вместо знаменитого Куртуа1000 километров уверенности: как подготовить автомобиль к дальней дороге и избежать лишних расходов1000 километров уверенности: как подготовить автомобиль к дальней дороге и избежать лишних расходовИллюстрация — зарплатыЗарплаты этих специалистов достигают 66 тыс. грн: кого активнее всего ищут работодатели в УкраинеИзвестный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. ВидеоИзвестный украинский боксер, помогавший российскому чемпиону, был нокаутирован в Польше. ВидеоВ сети заговорили о "проклятии" Украины после Детского Евровидения 2026 и заметили интересное совпадениеВ сети заговорили о "проклятии" Украины после Детского Евровидения 2026 и заметили интересное совпадениеВся территория в дыму: в России под удар крылатых ракет попал завод "Энергия". Первые фото и видеоВся территория в дыму: в России под удар крылатых ракет попал завод "Энергия". Первые фото и видеоРоссийский дрон атаковал "Эпицентр" в Полтаве, есть пострадавшаяРоссийский дрон атаковал "Эпицентр" в Полтаве, есть пострадавшаяПочему в Украине могут мобилизовать парней до 25 лет: юрист объяснил законодательную коллизиюПочему в Украине могут мобилизовать парней до 25 лет: юрист объяснил законодательную коллизиюНеймар получил нелепую красную карточку и слетел с катушек. ВидеоНеймар получил нелепую красную карточку и слетел с катушек. Видео

Есть немногим более 1000 дней: министр обороны Британии призвал ускорить подготовку к войне

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
654
Есть немногим более 1000 дней: министр обороны Британии призвал ускорить подготовку к войне
Министр обороны Британии призвал ускорить подготовку к войне. Источник: Суспільне Новини

Великобритания и ее партнеры располагают временным окном чуть более чем в 1000 дней для укрепления обороноспособности. По оценкам британского оборонного ведомства, к 2030 году военный потенциал и экономические ресурсы потенциальных противников могут достичь уровня, позволяющего им совершить нападение.

В связи с этим ключевой задачей Лондона является достижение полной готовности к отражению агрессии совместно с союзниками. Об этом в авторской колонке на сайте The Telegraph написал министр обороны Великобритании Уэс Стритинг.

Многоуровневые угрозы безопасности

По его словам, современные вызовы выходят далеко за рамки классического вооруженного противостояния или прямого вторжения. Глава ведомства акцентировал внимание на гибридных рисках, включая активизацию террористических группировок, диверсии и вредоносные операции, цель которых – дестабилизировать внутреннюю обстановку, подорвать общественную безопасность и посеять страх.

Читайте также
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
1,9 т.
Во Франции использовали украинский опыт войны для оснащения вертолетов дронами: что известно
1,9 т.
Во Франции использовали украинский опыт войны для оснащения вертолетов дронами: что известно
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
1,5 т.
Трамп, Путин и Си Цзиньпин хотят разделить мир на сферы влияния – The Guardian
1,5 т.
Трамп, Путин и Си Цзиньпин хотят разделить мир на сферы влияния – The Guardian
Анна ЯкубецАнна Якубец
1,1 т.
Истребители перехватили самолет над резиденцией Трампа: подробности инцидента
1,1 т.
Истребители перехватили самолет над резиденцией Трампа: подробности инцидента

Стратегические приоритеты и критика предшественников

Главной целью на посту министра обороны названо обеспечение способности вооруженных сил вести боевые действия и одерживать победу. Для этого планируется развивать сотрудничество в рамках НАТО и с Соединенными Штатами, а также модернизировать отечественную оборонную промышленность.

Одновременно с этим подверглась резкой критике политика прошлых консервативных кабинетов министров. Было отмечено, что из-за их решений численность армии сократилась до минимальных показателей со времен наполеоновских войн, а показатели набора личного состава не были выполнены. Напротив, нынешнее правительство уже приступило к реализации масштабного и устойчивого наращивания военных расходов, какого не наблюдалось со времен окончания холодной войны.

Как рассказывал OBOZ.UA, недавно стало известно, что Британия, Франция, Германия и Польша отработают сценарий размещения войск в Украине после войны. Масштабные учения должны пройти в ноябре на территории Польши.

Похожие темы
Российская военная угрозаВеликобританияБритания
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!