"Есть две сверхдержавы – США и Китай": президент Азербайджана публично унизил Россию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев публично унизил Россию, заявив, что в мире есть только две сверхдержавы – США и Китай. Таким образом, российское государство, претендующее на статус одного из мировых центров силы, не попало в этот список.

Видео дня

Соответствующее заявление Алиев сделал 2 октября во время выступления на VIII съезде партии "Новый Азербайджан". Он также заявил, что Азербайджан недавно установил стратегическое партнерство как с Китаем, так и с США.

Алиев исключил Россию из списка сверхдержав

Говоря о международных отношениях Азербайджана, Алиев отметил, что в последнее время его страна установила стратегическое партнерство с Китаем и США.

"Это — две сверхдержавы мира, третьей нет", — заявил президент Азербайджана.

Таким образом, говоря о современных мировых сверхдержавах, Алиев назвал Вашингтон и Пекин, но не включил в этот список Москву.

По его словам, между США и Китаем существует определённая конкуренция, а согласование правил между этими государствами может стать важным фактором для всего мира.

РЕКЛАМА

Что Алиев сказал о политике Азербайджана

Президент Азербайджана также заявил, что его страна имеет стратегические партнерства с десятью государствами — членами Европейского Союза.

Он подчеркнул, что Азербайджан, несмотря на относительно небольшую численность населения и территорию, пользуется доверием других государств.

"Все, что мы сказали, мы выполняем. Мы никогда не играли в двойные игры", — заявил Алиев.

Главные истории дня

Он добавил, что его страна стремится проводить политику "с достоинством" и не руководствоваться эмоциями.

Как сообщал OBOZ.UA, Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. По словам президента страны Ильхама Алиева, народ, который стремится к независимости и сохранению своей идентичности, невозможно победить силой.