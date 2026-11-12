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Япония хочет разрешить американским кораблям с ядерным оружием заходить в свои порты: готовятся изменения в законы

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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Япония хочет разрешить американским кораблям с ядерным оружием заходить в свои порты: готовятся изменения в законы
Американский авианосец в японском порту. Источник: Аsahi Shimbun

Правительство Японии рассматривает возможность сделать исключение из собственного запрета на ввоз в страну ядерного оружия. Этот запрет закреплен в так называемых "Трех неядерных принципах" Японии и сформулирован довольно жестко. Премьер-министр страны Санаэ Такаити предлагает добавить к указанным принципам исключение, которое позволит американским военным кораблям с ядерным вооружением заходить в японские порты "в чрезвычайных ситуациях".

Таким образом, Санаэ Такаити хочет обеспечить Японии "ядерный зонтик" США, сообщает The Asahi Shimbun со ссылкой на источник в японском правительстве. Издание добавляет, что в окружении премьер-министра "существуют опасения, что идеалы "Трех принципов" могут быть утеряны".

Что именно предлагается

"Безъядерные принципы" закреплены в парламентских резолюциях 1971 и 1976 годов и являются основой безъядерной политики Японии. Принципы просты и в то же время довольно жестко сформулированы: Япония не должна обладать ядерным оружием, не может производить его и не допускает ввоза ядерного оружия на свою территорию.

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Соответствующее исключение предлагается лишь к третьему документу по национальной безопасности, который запрещает ввоз оружия. Правительство Санаэ Такаити не предлагает вовсе отказаться от такого запрета, а лишь "сделать исключение в случае чрезвычайных ситуаций". Причем исключение будет касаться исключительно американского флота.

Речь идет о ситуациях, когда японское правительство признает, что без временного захода американских кораблей с ядерным вооружением невозможно должным образом обеспечить безопасность Японии.

Так или иначе, пересмотр "безъядерного принципа" в правительстве Санаэ Такаити запланирован до конца 2026 года.

Что предшествовало

Санаэ Такаити еще в октябре текущего года в японском парламенте допустила возможность пересмотра формулировок "Трех неядерных принципов" с добавлением к ним возможности американского ядерного сдерживания.

Однако предложение премьерки вызвало возражения среди представителей правящей Либерально-демократической партии, которые утверждают, что, во-первых, идеалы "Трех принципов" могут быть растоптаны, а во-вторых, такой шаг может вызвать дополнительную напряженность в отношениях с соседними государствами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Германия и Япония договорились углубить сотрудничество в сфере безопасности и оборонной промышленности. В частности, Берлин и Токио уже изучают возможности взаимодействия при создании боевых самолетов.

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