"Если вы не стремитесь создать ядерное оружие, зачем вам обогащённый уран?" — Венс напомнил Ирану об условии прекращения войны

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Иран должен существенно сократить мощности по обогащению урана, если хочет достичь соглашения с Соединёнными Штатами и положить конец семимесячной войне. По его словам, Вашингтон ожидает от Тегерана не обещаний, а конкретных шагов в отношении ядерной программы.

Видео дня

Об этом Венс рассказал в интервью Reuters после поездки на Аляску. Он подчеркнул, что США по-прежнему открыты для переговоров, однако требуют от Ирана реального сокращения обогащения урана, а не только заверений о будущем сворачивании ядерной программы.

Требование США и ответ Тегерана

"Если вы не хотите ядерного оружия, то зачем вам топливо, обогащенное до 60%? И если вы хотите продемонстрировать приверженность тому, чтобы не создавать ядерное оружие, не производите высокообогащенное топливо. Это самое базовое минимальное требование", — сказал Венс, подчеркнув, что США не будут обменивать "слова на действия".

В то же время высокопоставленный иранский чиновник заявил Reuters, что требования и предложения Вашингтона противоречат позиции Тегерана. По его словам, переговоров по ядерной программе пока не было, а США сначала должны выполнить условия Ирана.

"Красные линии" Ирана и переговоры

Иранский представитель назвал признание права страны на обогащение урана "красной линией", в отношении которой Тегеран не будет проявлять гибкости, хотя отдельные детали процесса могут обсуждаться позже.

В последние недели США и Иран обменивались предложениями по прекращению войны и открытию Ормузского пролива. Однако президент США Дональд Трамп отклонил последнее предложение Тегерана и предупредил о возможном усилении военной операции после промежуточных выборов в США.

РЕКЛАМА

Израиль, США и другие западные государства уже давно обвиняют Иран в стремлении создать ядерное оружие, в частности обращая внимание на обогащение урана до 60%, что значительно превышает уровень, необходимый для гражданских нужд, и приближается к 90%, необходимым для создания ядерного оружия. Иран отрицает намерение создать ядерное оружие, однако иранские представители заявляли, что Тегеран может согласиться разбавить свои наиболее обогащенные запасы.

В США не уверены, кто принимает решения в Иране

Главные истории дня

Отдельной проблемой для переговоров Венс назвал неопределенность относительно того, кто именно принимает решения в Иране. По его словам, США общаются с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой МИД Аббасом Арагчи, однако не понимают объема их полномочий.

"Одно из того, что мы поняли, — не совсем ясно, как их страна принимает решения", — сказал Венс. Ранее Трамп также отмечал, что его "самая большая проблема" — это отсутствие понимания того, кто на самом деле управляет Ираном.

В ответ официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что американские чиновники хорошо знают, как работает иранская система, а настоящая проблема заключается в противоречивых позициях и смешанных сигналах из Вашингтона.

РЕКЛАМА

Венс также добавил, что лично общался с полевыми командирами по поводу ситуации на фронте. Он отверг опасения относительно нехватки критически важных боеприпасов и отметил, что хотя иранские войска и могут периодически атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе, они в основном не способны помешать экспорту энергоносителей через этот водный путь.

Напомним, 29 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп может пойти на определенное ослабление санкционного давления на Иран и возвращение замороженных активов в обмен на конкретные обязательства Тегерана в отношении ядерной программы. По данным Axios, Вашингтон настаивал на уступках Ирана в ядерном вопросе, тогда как Тегеран хотел сосредоточить переговоры на Ормузском проливе и военно-морской блокаде со стороны США.

Как писал OBOZ.UA, в конце сентября переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик. Стороны не были готовы идти на уступки, а катарские посредники пытались помочь им достичь дипломатического прорыва. На фоне провала переговоров госсекретарь США Марко Рубио потребовал, чтобы иранская делегация при ООН покинула территорию Соединённых Штатов.