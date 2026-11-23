Атака неизвестных (украинских?) дронов на российскую базу в Ливии. Последствия

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После двух точных ударов по российским судам на базе в Ливии Украина продемонстрировала возможность создавать военные проблемы России далеко за пределами Черного моря (пока Украина не подтвердила, что это наша операция). Теперь главный вопрос: возможно ли масштабирование.

1. Если Бенгази станет опасным для российских кораблей, Москва будет вынуждена либо усиливать защиту портов, либо менять логистические маршруты. Оба варианта увеличивают расходы на российское присутствие.

2. Режим Хафтара получает российскую военную поддержку, но в то же время поддерживает отношения с другими внешними игроками. Регулярные атаки могут поставить его перед выбором: углублять военное сотрудничество с Россией или ограничивать российское присутствие, чтобы не превращать Бенгази в постоянную цель.

3. Турция имеет значительное влияние на запад Ливии, одновременно поддерживая рабочие отношения с Россией. Сейчас Анкара пытается превратиться из покровителя одного ливийского лагеря (официального правительства в Триполи) в посредника, который имеет влияние на оба лагеря. И в течение прошлого года Турция уже предпринимала попытки добиться соглашения между сторонами конфликта.

Анкара, безусловно, заинтересована в ограничении российского военного присутствия, но вряд ли хочет неконтролируемой эскалации вблизи собственных средиземноморских интересов. Поэтому реакция Турции станет одним из ключевых индикаторов того, может ли такая кампания быть длительной.

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4. Россия пытается позиционировать себя как поставщика безопасности для африканских режимов.Если она не может защитить собственные военные корабли в порту государства-партнера, возникает вопрос о ее способности гарантировать безопасность союзникам. Это не означает автоматического свертывания российского присутствия в Африке, но создает репутационные потери.

5. Какие конкретно задачи выполняет Россия в Ливии?

- военная логистика в Сахель. Через Ливию Россия поставляет военнослужащих, бронетехнику, боеприпасы и оборудование в Мали, Нигер и Буркина-Фасо.

Главные истории дня

- Сохранение военного присутствия в Средиземном море. Россия стремится получить устойчивый доступ к глубоководным портам, в частности к Тобруку. Это позволило бы поддерживать корабли и военные перевозки вблизи южного фланга НАТО. При этом полноценная российская военно-морская база, аналогичная прежнему статусу Тартуса, пока там не подтверждена.

- Поддержка режима Хафтара. Российские военные обслуживают системы ПВО, радары, авиацию, обучают личный состав.

- Политическое влияние в Африке. Военное присутствие позволяет Москве поддерживать дружественные режимы, заключать оборонные соглашения и получать политические и экономические преимущества. Модель объединяет военные услуги, дипломатию и коммерческие интересы

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- Российское присутствие в Ливии дает потенциальные возможности для разведки, наблюдения за деятельностью НАТО и влияния на региональную безопасность.

6. Ливия фактически разделена на два военно-политических центра: восточный, где доминирует Халифа Хафтар при поддержке России, Египта и ОАЭ, и западный, где находится международно признанное правительство в Триполи, главным военным партнером которого является Турция.

Но это не совсем разделение на два государства. Оба центра претендуют на общенациональное влияние, а контроль над нефтяными доходами, центральным банком и государственными институтами остается предметом борьбы.

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В 2026 году Турция начала активно включаться в переговорный процесс, лишив Россию статуса безальтернативного внешнего военного партнера Хафтара. Турция предлагает Хафтару то, чего Москва не может гарантировать самостоятельно: политические каналы связи с Триполи, военно-технологическое сотрудничество и потенциальное участие в общенациональном урегулировании. Именно поэтому дальнейшее развитие ситуации будет зависеть не только от ответа России, но и от позиции Турции и обеих ливийских администраций.

7. Если этот удар был нанесен украинскими дронами, мы имеем дело с ситуацией, когда Украина начинает играть в игры гораздо сложнее, чем просто выполнять специфические военные задачи. Это, по сути, прокси для Турции, с одной стороны, а с другой – возможность играть в более сложные геополитические игры. Главный вопрос – как будут разыгрываться эти "партии" и насколько многоходовыми они окажутся.

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