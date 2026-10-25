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"Как нам защитить нашу свободу и безопасность?" Мерц пожаловался на угрозу со стороны России и экстремистских партий

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
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Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Источник: Friedrich Merz/Facebook

Канцлер Германии Фридрих Мерц озвучил угрозы, с которыми сталкивается его страна. Их источником являются экстремистские партии и иностранные враги, включая "масштабную угрозу" со стороны России.

Об этом Мерц сказал в субботу, 24 октября. Его цитирует Deutsche Welle. "Как нам защитить нашу свободу и безопасность в Европе в условиях растущих угроз со стороны экстремистов внутри страны и иностранных государств извне?" – спросил канцлер.

Он добавил, что Россия стремится "ежедневно дестабилизировать ситуацию в Германии".

Германия является одним из крупнейших военных и политических союзников Украины и в последние месяцы находится в состоянии повышенной готовности к актам саботажа.

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Напряженность возросла после того, как возле украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига обнаружили начиненный взрывчаткой дрон. В Берлине тогда заявили, что за этой попыткой теракта стоит Москва.

"В одном из последних инцидентов, произошедшем в четверг, полиция немецкой земли Бранденбург арестовала гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу России", – добавляет Deutsche Welle.

Ранее Мерц предостерег от самоуспокоенности касательно опасности, которую представляет Россия. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин стремится не только победить в войне против Украины, но и подорвать демократию в Европе.

По его словам, многие люди, в том числе и в Германии, не воспринимают эту угрозу достаточно серьезно. Многие не видят, какова на самом деле цель России.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии создадут космические войска в составе Военно-воздушных сил. Толчком к такому решению стал очередной инцидент с приближением российского спутника-шпиона к западному разведывательному спутнику.

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