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"Я знаю там много людей": Трамп не исключил размещения американской военной базы в Литве. Видео

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
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"Я знаю там много людей": Трамп не исключил размещения американской военной базы в Литве. Видео
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ перед посадкой на борт "Marine One". Источник: REUTERS/Eric Lee

Президент США Дональд Трамп заявил 5 октября, что Вашингтон рассмотрит предложение Литвы о создании постоянной американской военной базы на её территории.

Об этом он сказал журналистам на лужайке Белого дома в ответ на вопрос корреспондента LRT. Литовский журналист спросил Трампа, рассмотрит ли он предложение Вильнюса о создании постоянной базы США в стране.

"Мы, безусловно, это рассмотрим. Я знаю очень много людей в Литве. Они замечательные люди", — ответил американский президент.

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Постоянное присутствие

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс ранее заявил, что страна хотела бы постоянного размещения американских военных и готова оплатить соответствующие расходы. По его словам, этот вопрос он обсуждал в сентябре со специальным посланником США Джоном Коулом.

"Мы действительно стремимся к этому: я встречался со специальным посланником Джоном Коулом и сказал ему, что мы хотели бы, чтобы американские военные были размещены на постоянной основе, и готовы покрыть расходы, если это произойдет", — сказал Синкявичюс в интервью Bloomberg.

Сейчас американские военные находятся в Литве на ротационной основе. В сентябре президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о прибытии новой ротации военных США. Ожидается, что в конце октября в страну прибудут два американских батальона, общая численность которых составит около 1000 военнослужащих.

Американская ротация

Соединенные Штаты регулярно размещают батальоны в Литве с 2019 года. После начала полномасштабного вторжения России в Украину американское присутствие было переведено в формат непрерывной ротации, когда подразделения сменяют друг друга.

В 2025 году в Пабраде для американских военных открыли новую инфраструктуру. Там обустроены три казармы, многофункциональный комплекс со спортзалом и учебными классами, столовые, техническая зона, вертолетные площадки и другие объекты. Литовское Министерство обороны прямо указывает, что стремится к долгосрочному и непрерывному присутствию американских военных.

Нынешняя модель предусматривает именно ротационное, а не постоянное базирование. По данным литовских властей, в рамках новой ротации американские военные также будут иметь в своём распоряжении танки "Абрамс". Ранее в Пабраде американские подразделения использовали танки "Абрамс", боевые машины "Брэдли" и самоходные гаубицы "Паладин".

Пабраде расположено в восточной части Литвы, примерно в 35 милях от границы с Беларусью. Американские военные проводят там учения совместно с литовскими и другими союзными силами НАТО.

Таким образом, речь сейчас идет о намерении Литвы перейти от ротационного формата к постоянному размещению американских военных. Трамп заявил лишь о готовности рассмотреть такое предложение, а о принятом решении по созданию базы США в Литве не сообщалось.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Литва развертывает украинскую систему SkyFortress для обнаружения дронов.

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