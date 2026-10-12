"Я получил четкий ответ": премьер Британии обвинил Россию во вмешательстве в Brexit

Российская Федерация вмешивалась в общенациональный референдум в Великобритании касательно Brexit (выхода страны из Европейского Союза, который состоялся в 2020 году). Во время голосования 23 июня 2016-го 51,9% избирателей поддержали "отделение" от ЕС.

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Премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернем заявил The Rest is Politics, что поинтересовался ролью РФ, когда прибыл на Даунинг-стрит после своего назначения. Политик получил подтверждение, что это действительно произошло.

Бернем не раскрыл, кто дал ему "четкий ответ" о вмешательстве Кремля. Также он не привел дополнительных подробностей о характере или масштабах деятельности Москвы во время референдума.

"Я получил четкий ответ: да, такое имело место... Я считаю, что мы вообще слишком пассивно реагировали на это и недостаточно информировали людей о том, в какой степени из-за рубежа пытаются дестабилизировать политический процесс", – сказал премьер.

Он предупредил, что россияне аналогичным образом пытаются влиять на ситуацию во Франции и Германии. По словам Бернема, он обсуждал проблему российского вмешательства с канцлером Фридрихом Мерцем во время недавнего визита в ФРГ.

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"Безусловно, существует дезинформация, исходящая из России и влияющая на немецкую политику", – уверен политик.

Британский премьер-министр призвал "четко зафиксировать эти факты". "Думаю, что это поможет избирателям в Германии и Франции понять: часть этой политики инициируется нашими врагами, а именно Россией", – пояснил он.

Как писал OBOZ.UA, руководство стран Евросоюза пока "тихо" готовится к новым российским гибридным атакам, которые, в отличие от тех, что уже произошли, могут иметь "ужасающий сценарий", включая многочисленные жертвы. Несмотря на договор о коллективной обороне НАТО, европейские столицы отдельно обсуждают собственные сценарии реагирования. По данным СМИ, переговоры, посвященные возможному масштабному нападению РФ, проходили в последние недели среди послов всех 27 государств ЕС.

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