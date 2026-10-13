"Я никогда не был против поддержки Украины, но…" Лидер британских популистов хочет проверить, как используется помощь, предоставленная Киеву

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил в понедельник, что в случае формирования правительства его политическая сила тщательно пересмотрит вопрос о поддержке Украины со стороны Великобритании. Он выразил сомнения относительно использования части финансовой помощи, при этом признав, что угроза со стороны российского диктатора Путина сейчас является самой серьезной за все время.

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Об этом пишет Politico. Фарадж подчеркнул, что никогда не выступал против поддержки Украины, но хочет убедиться, что деньги британских налогоплательщиков не исчезают из-за коррупции. Посольство Украины в Лондоне отказалось комментировать его заявления.

Позиция Фараджа

"Я никогда не говорил, что мы не должны поддерживать Украину. Никогда. Но я говорил, что хотел бы тщательно проверить, не поглощает ли коррупция деньги британских налогоплательщиков", — заявил политик.

Он назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира и выразил обеспокоенность тем, куда могла уйти часть британской помощи. Фарадж также упомянул обвинения в коррупции, касавшиеся администрации президента Владимира Зеленского.

В то же время лидер Reform UK признал серьезность российской угрозы. По его словам, он не сомневается, что Путин сейчас представляет большую опасность, чем когда-либо прежде.

Британская помощь

По данным британского правительства, обнародованным в июле 2026 года, Великобритания обязалась предоставить Украине 25 млрд фунтов стерлингов с начала полномасштабного российского вторжения.

Эта сумма включает:

16 млрд фунтов стерлингов военной помощи;

до 5,6 млрд фунтов стерлингов невоенной поддержки;

3,5 млрд фунтов стерлингов предельного объема гарантий экспортного финансирования.

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Фарадж заявил о необходимости проверить использование этих средств. В то же время он не сказал, что Великобритания должна полностью прекратить поддержку Украины.

Реакция на Трампа

Фарадж также прокомментировал решение президента США Дональда Трампа приостановить санкции в отношении экспорта российского дизельного топлива. Это произошло на фоне углубления разногласий между Вашингтоном и Киевом. После критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского Трамп в субботу заявил, что Украине пора выбрать нового президента.

Главные истории дня

Лидер Reform UK заявил, что не согласен с решением американского президента закупать дизельное топливо в России. В то же время он раскритиковал страны Евросоюза за то, что они продолжают закупать значительные объемы российской нефтехимической продукции во время войны.

Фарадж также не поддержал призыв Трампа к смене власти в Украине. Он отметил, что отношения между американским и украинским президентами были непростыми, поэтому такое заявление не стало для него неожиданностью.

"В какой-то момент в Украине должны состояться выборы. Это справедливо для страны, которая стремится придерживаться западных ценностей. Когда именно они состоятся, еще посмотрим", — сказал политик.

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Он также напомнил, что в Великобритании выборы проводились даже во время Второй мировой войны.

Пределы поддержки

Отвечая на вопрос, существуют ли пределы его поддержки Украины, Фарадж заявил, что помощь не может быть безграничной. Он задал риторический вопрос: готов ли премьер-министр Великобритании Энди Бернем поддерживать Киев при любых обстоятельствах.

При этом политик вновь вернулся к обвинениям в коррупции и заявил, что, по его мнению, президентская администрация Украины сталкивалась с соответствующими скандалами. Он предположил, что в определенный момент проведение всеобщих выборов в Украине может стать важным шагом.

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Отдельно Фарадж отверг обвинения критиков в отношении своих предыдущих высказываний о причинах российского вторжения. В 2024 году он заявлял, что расширение НАТО и Евросоюза на восток дало Путину повод оправдывать войну перед россиянами. В то же время тогда политик подчеркивал, что ответственность за использование этого повода лежит на российском президенте.

Теперь Фарадж назвал НАТО "большим успехом" на протяжении многих лет. Он также подчеркнул, что Великобритания играет важную роль в Альянсе, в частности как мост между Европой и США, помогая сохранить участие Вашингтона в НАТО.

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Политические перспективы

Заявления Фараджа прозвучали во время пресс-конференции в промышленной зоне графства Кент. Там он представил планы партии Reform UK по ужесточению миграционной политики. Среди предложений — приостановить рассмотрение всех ходатайств о предоставлении убежища на пять лет и депортировать людей, которые останутся в очереди на решение.

В то же время политические позиции партии в последнее время изменились. По данным POLITICO, летом Reform UK утратила лидерство в опросах и теперь уступает четыре процентных пункта Лейбористской партии, которую возглавляет Бернем. Следующие парламентские выборы в Великобритании должны состояться не позднее 2029 года.

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Лидер Консервативной партии Кэми Бейденок ранее заявила, что скорее будет добиваться повторных выборов, чем заключать соглашение о совместном формировании правительства с Reform UK. Фарадж, в свою очередь , заявил, что готов сотрудничать с представителями любой партии, если это поможет реализовать его планы.

Также представители Reform UK ранее сообщали, что Фарадж планирует встретиться в конце октября с лидером французского "Национального объединения" Марин Ле Пен. Кроме того, он рассматривает возможность поездки в Украину.

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От встречи с представителями ультраправой "Альтернативы для Германии" Фарадж прямо не отказался, но и не подтвердил, что планирует её. Вместо этого он заявил, что Reform UK является более умеренной альтернативой ультраправым движениям, набирающим популярность в Европе.

По словам политика, провалы миграционной политики способствуют распространению радикальных настроений. Он назвал предстоящие парламентские выборы шансом восстановить доверие к избирательной системе страны.

Ранее сообщалось, что Трамп считает Зеленского препятствием на пути к миру и Нобелевской премии.