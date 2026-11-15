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WSJ: Иран тайно от США накопил тысячи ракет, ему помогла Россия

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read3 мин
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WSJ: Иран тайно от США накопил тысячи ракет, ему помогла Россия
Иран наращивает военные возможности с помощью России. Источник: Morteza Nikoubazl / NurPhoto / picture alliance

Иран тайно накопил значительный ракетный арсенал и сейчас располагает до 2500 единиц этого вооружения. Несмотря на удары США и Израиля по военным объектам, Тегеран постепенно восстанавливает свои запасы и готовится к возможному новому обострению.

Кроме того, Россия помогает Ирану совершенствовать разведку и точнее определять цели для атак на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Тегеран восстановил значительную часть ракетных запасов

По данным американских должностных лиц, разведка США оценивает ракетный арсенал Ирана в пределах 1500–2500 единиц. Такой запас вооружения позволяет Тегерану наносить удары по американским объектам и целям союзников Вашингтона в случае возобновления масштабных боевых действий.

Однако американские чиновники предупреждают, что эти подсчеты нельзя считать точными. Из-за сложности сбора разведданных сейчас трудно установить, сколько ракет Иран может использовать немедленно, а сколько хранит на складах.

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Хотя удары США и Израиля повредили иранские предприятия по производству ракет, страна продолжает пополнять арсенал. Этот процесс идет медленнее, чем до войны, в основном за счет использования уже имеющихся комплектующих. Кроме того, Иран сохраняет значительные запасы беспилотников и ракет малой дальности.

Восстановление военного потенциала Тегерана ставит под сомнение заявления представителей администрации Дональда Трампа о полном уничтожении иранских вооруженных сил. По словам американских чиновников, это обстоятельство также влияет на дискуссии в Вашингтоне о возможном возобновлении совместных с Израилем ударов по Ирану.

В израильском военном командовании также считают, что у Ирана более 1500 баллистических ракет.

"Симона Ледин, занимавшая должность заместителя помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока во время первого срока Трампа, заявила, что даже минимальная оценка в 1500 ракет будет означать, что Иран пополнил более половины своего предполагаемого довоенного арсенала. Она сказала, что Иран полностью восстановил свой арсенал в период между 12-дневной войной в июне 2025 года и началом нынешнего конфликта в феврале", – говорится в материале.

Иран усиливает военные возможности с помощью России

Иран применял баллистические ракеты, беспилотники и новую тактику, чтобы атаковать американские военные объекты, радары и системы раннего предупреждения на Ближнем Востоке. Из-за угрозы новых ударов часть военной техники и других ресурсов США переместили в Израиль.

Как отмечается в статье, точно оценить ракетный потенциал Ирана сложно из-за секретности Тегерана, зависимости от разных производителей и неопределенности относительно возможностей пополнять запасы компонентами, которые хранятся под землей.

Бывший аналитик ЦРУ, приглашенный научный сотрудник Королевского колледжа Лондона Джим Ламсон заявил, что оценку осложняет и нехватка точных данных об иранском арсенале еще до начала войны, поэтому уровень уверенности в разведывательных подсчетах может быть очень низким.

Уничтожение ракетного потенциала Ирана было одной из главных целей США и Израиля в начале войны. После совместной кампании авиаударов обе страны заявили о значительных успехах, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что иранская ракетная программа фактически уничтожена.

Однако, по оценке израильского военного чиновника, Иран восстанавливает запасы вооружений и готовится к новому масштабному противостоянию. Кроме того, Тегеран повысил эффективность атак благодаря более качественной разведывательной информации, в том числе полученной при содействии России, и новой тактике комбинированного применения ракет и беспилотников.

"Дело не только в размере этого арсенала. Дело в том, как Иран его использует, и его командиры научились нескольким хитростям, чтобы действовать эффективнее", – сказал старший управляющий директор Trends US Билал Сааб.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что несмотря на многомесячные авиаудары США и Израиля, Иран способен производить около 50 баллистических ракет в месяц – примерно половину от довоенного показателя. По оценкам западной разведки, в его арсенале может оставаться не менее 1700 таких ракет.

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