В Чехии в 2026-м году уже собрали более 385 миллионов крон в рамках инициативы "Подарок для Путина", что превышает прошлогодний показатель. До конца года, по оценкам одного из основателей "Подарка" Мартина Ондрачека, взносы могут превысить 400 миллионов крон.

Видео дня

Об этом пишут iDNES.cz и Novinky.cz. Напомним, что в рамках этой инициативы чехи собирают средства на военную и гуманитарную помощь Украине.

По словам Ондрачека, люди, которые делают взносы, реагируют, среди прочего, на масштабные российские атаки на гражданское население Украины или на определенные шаги чешских и американских политиков.

"Самыми влиятельными фигурами нашего сбора средств являются Дональд Трамп и Илон Маск. На многие их конкретные высказывания и ситуации люди реагируют тем, что присылают нам деньги", – сказал он.

Среди чешских политиков таким "генератором поддержки" является прежде всего глава SPD Томио Окамура, а также другие политики коалиции.

Рост объема пожертв Ондрачек частично объясняет также изменением отношения некоторых доноров к военной помощи. Он считает, что часть людей, которые раньше поддерживали преимущественно гуманитарные проекты, теперь также жертвуют на приобретение оружия.

Среди самых успешных проектов инициативы в этом году – январская акция "SOS Киев", в рамках которой удалось собрать около 200 миллионов крон на генераторы для украинской столицы. Инициатива планирует снова запустить этот проект этой зимой. По словам Ондрачека, часть генераторов уже зарезервирована, и сейчас в сотрудничестве с украинскими партнерами готовятся их поставки. Сроки сбора средств будут зависеть, в частности, от погодных условий зимой и потребностей украинской энергетики.

РЕКЛАМА

Помимо гуманитарной помощи, продолжаются также сборы средств на военное снаряжение. Как говорит Ондрачек, в этом году инициатива передала украинским подразделениям более 210 единиц техники, преимущественно транспортных средств, предназначенных для эвакуации раненых. Доноры также делают взносы на различные типы дронов или боеприпасов.

Однако существует и спрос на сборы исключительно гражданского характера. Так, Архиепархиальная благотворительная организация Оломоуца (ACHO), которая организует сборы для детей под названием "Рождественский подарок", сообщила, что в этом году получила подарки для 500 детей из шести украинских городов – это рекордный показатель. Их доставку планируют на начало января.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в Чехии инициатива "Подарок для Путина" собрала средства на вертолет для ГУР; на ракету "Фламинго", которая должна попасть в Москву или Санкт-Петербург. Также мы рассказывали, как анонимный меценат из Чехии пожертвовал почти $5 млн на вооружение для ВСУ.