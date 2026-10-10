Вывозили на грузовиках: в Италии грабители похитили 30 тыс. бутылок вина на сумму 5 млн евро и установили "рекорд"

В Италии произошло одно из крупнейших ограблений винодельни в истории страны. Известно, что с предприятия Marchesi Antinori похитили вино общей стоимостью около 5 млн евро. Преступники заранее подготовились к краже и вывезли продукцию на двух грузовиках.

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Руководство компании теперь предупреждает покупателей о риске приобретения похищенных бутылок. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Кража произошла в ночь на воскресенье на предприятии винодельческой компании Marchesi Antinori в городе Кортоне, что в провинции Ареццо, регион Тоскана. В ограблении участвовали как минимум семь человек.

Злоумышленники сначала вывели из строя систему сигнализации и камеры видеонаблюдения в винном хранилище. После этого они проникли на территорию предприятия на двух грузовиках и погрузили бутылки с помощью погрузчиков, которые использовались на самой винодельне.

Исчезновение продукции обнаружили только в понедельник утром, когда работники прибыли на работу.

Всего преступники похитили 30 тыс. бутылок вина урожая 2023 года. Среди них — 10 тыс. бутылок Solaia, а также продукция марок Tignanello и Guado al Tasso. Стоимость одной бутылки составляет от 120 до 300 евро.

Особое внимание привлекает Solaia — вино, которое производят ограниченными партиями. Ежегодно выпускают лишь около 60–70 тыс. бутылок этого напитка. Поэтому сбыт такого количества похищенной продукции может вызвать подозрения на рынке.

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Генеральный директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла заявил, что к ограблению могла быть причастна хорошо подготовленная преступная группа. На самом деле это могут быть те же люди, которые в последние месяцы нападали на другие винодельни в Италии.

Ограбление такого масштаба и с столь значительными убытками ранее не происходило в стране.

В Marchesi Antinori уже информируют клиентов в разных странах о краже и призывают проявлять осторожность в отношении предложений, поступающих вне официальных каналов сбыта.

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Котарелла выразил надежду, что похищенное вино удастся найти. Он также усомнился в возможности беспрепятственной продажи такого количества дорогих бутылок на международном рынке и подчеркнул, что компания стремится защитить покупателей от приобретения краденной продукции.

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