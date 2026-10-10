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Вывозили на грузовиках: в Италии грабители похитили 30 тыс. бутылок вина на сумму 5 млн евро и установили "рекорд"

Катя ПомазанКатя Помазан
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Вывозили на грузовиках: в Италии грабители похитили 30 тыс. бутылок вина на сумму 5 млн евро и установили "рекорд"
Резервное производство вина. Источник: ANSA.

В Италии произошло одно из крупнейших ограблений винодельни в истории страны. Известно, что с предприятия Marchesi Antinori похитили вино общей стоимостью около 5 млн евро. Преступники заранее подготовились к краже и вывезли продукцию на двух грузовиках.

Руководство компании теперь предупреждает покупателей о риске приобретения похищенных бутылок. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Кража произошла в ночь на воскресенье на предприятии винодельческой компании Marchesi Antinori в городе Кортоне, что в провинции Ареццо, регион Тоскана. В ограблении участвовали как минимум семь человек.

Злоумышленники сначала вывели из строя систему сигнализации и камеры видеонаблюдения в винном хранилище. После этого они проникли на территорию предприятия на двух грузовиках и погрузили бутылки с помощью погрузчиков, которые использовались на самой винодельне.

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Исчезновение продукции обнаружили только в понедельник утром, когда работники прибыли на работу.

Всего преступники похитили 30 тыс. бутылок вина урожая 2023 года. Среди них — 10 тыс. бутылок Solaia, а также продукция марок Tignanello и Guado al Tasso. Стоимость одной бутылки составляет от 120 до 300 евро.

Особое внимание привлекает Solaia — вино, которое производят ограниченными партиями. Ежегодно выпускают лишь около 60–70 тыс. бутылок этого напитка. Поэтому сбыт такого количества похищенной продукции может вызвать подозрения на рынке.

Генеральный директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла заявил, что к ограблению могла быть причастна хорошо подготовленная преступная группа. На самом деле это могут быть те же люди, которые в последние месяцы нападали на другие винодельни в Италии.

Ограбление такого масштаба и с столь значительными убытками ранее не происходило в стране.

В Marchesi Antinori уже информируют клиентов в разных странах о краже и призывают проявлять осторожность в отношении предложений, поступающих вне официальных каналов сбыта.

Котарелла выразил надежду, что похищенное вино удастся найти. Он также усомнился в возможности беспрепятственной продажи такого количества дорогих бутылок на международном рынке и подчеркнул, что компания стремится защитить покупателей от приобретения краденной продукции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во французском городе Иссуаре похитили бронзовую обложку "Книги Откровения", дизайн которой создал художник Сальвадор Дали. Уникальное произведение искусства весит 150 килограммов и украшено золотом и драгоценными камнями.

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