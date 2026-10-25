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Истребители перехватили самолет над резиденцией Трампа: подробности инцидента

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
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Истребители перехватили самолет над резиденцией Трампа: подробности инцидента
Иллюстративное фото. Истребитель. Источник: gettyimages

Истребители военно-воздушных сил США перехватили гражданский самолет, который вошел в зону временного ограничения полетов во Флориде. Там находится резиденция президента США Дональда Трампа.

Пилот выполнил полученные инструкции и покинул ограниченную зону воздушного пространства. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

Что произошло

Отмечается, что гражданский самолет нарушил временные ограничения на полеты над Палм-Бич во Флориде, где находится резиденция президента США Дональда Трампа – поместье Мар-а-Лаго.

В командовании рассказали, что истребители Континентального региона NORAD США (CONR) обнаружили и перехватили самолет авиации общего назначения, который пересек зону временного ограничения полетов (TFR). Она была установлена Федеральным управлением гражданской авиации США над Палм-Бич во Флориде.

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Военные США выполнили маневр, чтобы привлечь внимание пилота. После этого он вышел на связь, выполнил полученные инструкции и покинул ограниченную зону воздушного пространства.

В командовании призвали пилотов перед каждым вылетом проверять актуальную информацию для сотрудников авиации, где содержатся данные об ограничениях и других изменениях в воздушном пространстве. Это поможет избежать таких ситуаций.

Публикация командования воздушно-космической обороны Северной Америки в соцсети Х.Источник: Скриншот публикации

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