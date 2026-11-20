В Республиканской партии США все чаще обсуждают кандидатуру госсекретаря Марко Рубио как возможного преемника Дональда Трампа на посту президента. Его считают политиком, способным объединить разные фракции республиканцев и одновременно привлечь избирателей за пределами круга сторонников MAGA.

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Тогда как перспективы Джей Ди Вэнса на президентской кампании 2028 года стали менее определенными. Об этом пишет The Hill, ссылаясь на представителей Республиканской партии, союзников Рубио и бывших чиновников администрации Трампа.

Рубио может стать компромиссной кандидатурой для республиканцев

После поражения республиканцев на промежуточных выборах, ставшего серьезным ударом по позициям Трампа, в партии начали искать политика, способного сохранить поддержку консервативного электората и вернуть доверие более широкого круга избирателей.

Рубио, который ранее был сенатором от Флориды и баллотировался в президенты в 2016 году, вновь оказался в центре политического внимания. Его сторонники считают, что он имеет преимущество благодаря опыту работы в администрации Трампа и собственному политическому авторитету.

Один из бывших помощников Трампа назвал Рубио самым перспективным кандидатом среди потенциальных претендентов на номинацию от республиканцев.

"Рубио лучше всех подготовлен к тому, чтобы действительно победить в 2028 году. Венс, Круз и даже ДеСантис, которого я считаю лучшим консервативным губернатором за последние 50 лет, потерпели бы сокрушительное поражение", – заявил он.

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По мнению собеседника, госсекретарь может стать своеобразным мостом между разными группами внутри партии, поскольку сохраняет связь с Трампом, но в то же время пользуется доверием тех республиканцев, которые стремятся изменить политический курс.

Бывший представитель президентской кампании Рубио Джейсон Кейбел Роу также считает, что у политика есть значительные шансы на выдвижение.

"Я думаю, что для него есть очень широкие перспективы. Он продемонстрировал свои способности на посту госсекретаря и, на мой взгляд, справляется с этим не хуже любого другого члена кабинета Трампа, не беря на себя значительную часть политических недостатков президента", – отметил он.

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Почему Венс теряет позиции

Вице-президент Джей Ди Венс подвергся критике со стороны части республиканцев после того, как связал поражение партии на промежуточных выборах с войной против Ирана. Его заявления вызвали недовольство среди некоторых представителей партии и, вероятно, самого Трампа.

Президент сначала не стал резко реагировать на слова Венса, однако позже подчеркнул, что тот должен был поддержать решение по Ирану, аргументируя это необходимостью обеспечения национальной безопасности США.

На этом фоне окружение вице-президента начало подавать сигналы, что он может вообще не участвовать в президентских выборах 2028 года.

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Рубио также не определился с планами

Несмотря на рост популярности, сам Рубио пока не объявил о намерении баллотироваться. Некоторые его союзники считают, что участие в кампании 2028 года может быть рискованным, а политику выгоднее переждать сложный для республиканцев период и попытать свои силы в 2032 году.

Дополнительным фактором является Трамп, который, по информации собеседников издания, просил Рубио остаться в администрации подольше. Совмещать президентскую кампанию с должностями госсекретаря и советника по национальной безопасности было бы сложной задачей.

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В то же время Трамп уже называл и Венса, и Рубио потенциальными кандидатами на пост президента, а также допускал их участие в общем избирательном тандеме.

Республиканский стратег Форд О’Коннелл считает, что независимо от результатов промежуточных выборов Трамп сохранит значительное влияние на определение будущего кандидата от партии.

"Трамп имеет огромное влияние на то, кто станет следующим кандидатом в президенты от республиканцев", – отметил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что все больше республиканцев в Конгрессе США стремятся выдвинуть государственного секретаря Марко Рубио кандидатом на следующих президентских выборах, которые состоятся в 2028 году. Они пытаются оправиться от сокрушительного поражения на промежуточных выборах, поэтому рассматривают варианты помимо вице-президента Джей Ди Вэнса.