Изготовлены в России в IV квартале 2026-го: в Польше установили происхождение ракет, упавших на ее территории в пятницу
Крылатые ракеты Х-101, которые Россия запустила по Польше 20 ноября, совершенно новые: они были изготовлены в четвертом квартале 2026 года на заводе в городе Дубна (Московская область РФ). Обломки ожидают дальнейшие специализированные исследования.
Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщил прокурор Марцин Козак, пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине (РП). Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
Установлено, что все три объекта, найденные на польской территории в пятницу, являются ракетами Х-101 (ранее распространялась информация о двух ракетах и одном беспилотнике).
Обломки российской крылатой ракеты обнаружены вблизи населенных пунктов:
- Новый Липовец (Билгорайский повят Люблинского воеводства);
- Рудник (Нижанский повят Подкарпатского воеводства);
- Молодыч (Ярославский повет Подкарпатского воеводства).
"Предварительные выводы также свидетельствуют о том, что все ракеты были изготовлены в четвертом квартале 2026 года на заводе в Дубне", – заявил Марцин Козак. Прокуратура опирается на сведения, полученные "после осмотра мест происшествий и выводов, сделанных при участии специалистов по военной технике и вооружению".
Работы на местах по состоянию на воскресенье были завершены в Новом Липовце и Руднике.
Что касается села Молодыч, то "из-за состояния местности и темноты осмотр сегодня не мог быть завершен, мероприятия были приостановлены и будут возобновлены завтра (23 ноября. – Ред.) утром". Место падения ракеты будут охранять от несанкционированного доступа.
Что предшествовало
Нарушение воздушного пространства на юго-востоке Польши произошло рано утром 20 ноября на фоне одной из крупнейших российских атак на запад Украины. На территорию Польши залетели три воздушных объекта. Два из них упали в Подкарпатском воеводстве, один – в Люблинском. Никто из жителей не пострадал.
Тогда в небе над Польшей находились два шведских истребителя Gripen, действовавшие под руководством Объединенного центра воздушных операций НАТО, польские F-16, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления и даже нидерландский самолет-заправщик.
Пилоты получили разрешение на уничтожение целей, но ни одна из них не была перехвачена. По данным СМИ, военные не смогли идентифицировать объекты из-за "чрезвычайно сложных погодных условий".
Как писал OBOZ.UA, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) 23 ноября состоится внеочередное заседание Североатлантического совета. Поводом для экстренного сбора стало нарушение воздушного пространства Польши российскими ракетами.