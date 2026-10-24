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Уличные протесты докатились до Чехии: в Праге толпа пыталась силой прорваться в парламент

Катя ПомазанКатя Помазан
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1,0 т.
Уличные протесты докатились до Чехии: в Праге толпа пыталась силой прорваться в парламент
В Праге несколько десятков участников протеста попытались силой попасть в Палату депутатов парламента Чехии. Источник: Информационное агентство ČTK.

Вечером 23 октября в Праге несколько десятков участников протеста попытались силой проникнуть в Палату депутатов парламента Чехии. Сотрудники специального подразделения по охране общественного порядка не допустили проникновения, после чего ситуацию удалось стабилизировать.

Об этом сообщило чешское издание Novinky. Представитель полиции Ева Кропачова отметила, что в результате инцидента никого не задержали.

Акция протеста состоялась на Малостранской площади возле здания парламента. Люди начали собираться там еще днем, а к вечеру число участников достигло нескольких сотен.

Уличные протесты докатились до Чехии: в Праге толпа пыталась силой прорваться в парламент

Протестующие. Источник: ČTK.

Часть протестующих подошла ко входу в парламент и начала скандировать лозунги, в частности "С нас хватит". Также участники акции требовали, чтобы к ним вышел министр культуры Ото Клемпирж.

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Уличные протесты докатились до Чехии: в Праге толпа пыталась силой прорваться в парламент

Городская полиция. Источник: ČTK.

"Ото, выходи" и "Мы платим тебе из наших налогов", требуют протестующие.

Уличные протесты докатились до Чехии: в Праге толпа пыталась силой прорваться в парламент

Протестующие. Источник: ČTK.

Во время протеста также произошел конфликт между несколькими демонстрантами и депутатом от партии SPD Ярославом Фолдиной, который вышел из здания. В ситуацию вмешались полицейские, которые разняли участников спора.

Уличные протесты докатились до Чехии: в Праге толпа пыталась силой прорваться в парламент

В Праге несколько десятков участников протеста попытались силой проникнуть в Палату депутатов парламента Чехии. Источник: ČTK.

Причиной недовольства стало решение правительственной коалиции отменить абонентскую плату за Чешское телевидение и Чешское радио. Соответствующий законопроект предусматривает изменение системы финансирования общественных вещателей.

Уличные протесты докатились до Чехии: в Праге толпа пыталась силой прорваться в парламент

В Праге несколько десятков участников протеста попытались силой проникнуть в Палату депутатов парламента Чехии. Источник: ČTK.

В пятницу вечером парламент начал рассмотрение документа. Оппозиция и участники протеста опасаются, что предложенные изменения могут поставить под угрозу независимость общественных СМИ.

Уличные протесты докатились до Чехии: в Праге толпа пыталась силой прорваться в парламент

Митинг. Источник: ČTK.

Дополнительное возмущение вызвало решение изменить порядок рассмотрения законопроектов. В пятницу глава фракции SPD Радим Фиала неожиданно предложил перенести рассмотрение документа о финансировании общественных вещателей на более раннее время.

По предложению правительственной коалиции парламент должен был рассмотреть законопроект для принятия в ночь на субботу, 24 октября.

Недавно прошли протесты на площадях в Лиссабоне и Порту, где после начала протестов против жилищного кризиса оставались палатки. В столице Португалии во время демонтажа лагеря задержали 55 человек, оказавших сопротивление правоохранителям.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в центре Белграда прошли массовые митинги, в которых в четверг, 22 октября, приняли участие около 150 000 сторонников студенческого движения Сербии. Участники акции стремятся вытеснить партию лидера Александара Вучича с решающих парламентских выборов, которые состоятся 25 октября.

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