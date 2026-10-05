Все спланировал заранее: второй пилот самолета flydubai признался, что хотел разбить самолет в аэропорту Тель-Авива

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСбор средств для пехотинцев Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 42 тыс. грн ($950)Южная Корея обостряет конфликт с Украиной из-за двух северокорейских военнопленных: что на самом деле стоит за этим скандаломЮжная Корея обостряет конфликт с Украиной из-за двух северокорейских военнопленных: что на самом деле стоит за этим скандаломКаспаров объяснил, что может заставить Кремль прекратить войну против УкраиныКаспаров объяснил, что может заставить Кремль прекратить войну против Украины"Россия уже готовится к появлению баллистики в Украине": Купер объяснил, на что делает ставку Кремль"Россия уже готовится к появлению баллистики в Украине": Купер объяснил, на что делает ставку Кремль"Россия занимается возмездием": в Кремле сделали циничное заявление об ударах по Украине"Россия занимается возмездием": в Кремле сделали циничное заявление об ударах по УкраинеНазваны украинские фамилии, которым более тысячи лет: ознакомьтесь со спискомНазваны украинские фамилии, которым более тысячи лет: ознакомьтесь со списком"Нужна большая стратегия": Драпатый представил на рассмотрение СНБО свой "план войны" – медиа"Нужна большая стратегия": Драпатый представил на рассмотрение СНБО свой "план войны" – медиаИллюстрация. ГороскопВ октябре судьба подарит новый шанс трем знакам зодиака: начнется удачный период"Было унизительно": бывший министр США Дрисколл признал, что Украина с меньшим бюджетом смогла разработать более совершенное оружие"Было унизительно": бывший министр США Дрисколл признал, что Украина с меньшим бюджетом смогла разработать более совершенное оружиеДвигатель уже не китайский: в ГУР раскрыли данные о "начинке" новой модификации российских реактивных БПЛА "Герань-4"Двигатель уже не китайский: в ГУР раскрыли данные о "начинке" новой модификации российских реактивных БПЛА "Герань-4"

Все спланировал заранее: второй пилот самолета flydubai признался, что хотел разбить самолет в аэропорту Тель-Авива

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read3 мин
icon 747
Все спланировал заранее: второй пилот самолета flydubai признался, что хотел разбить самолет в аэропорту Тель-Авива
Нападавший хотел захватить самолёт ещё в начале 2026 года, но отказался от своего замысла. Источник: Pexels

Второй пилот самолета авиакомпании flydubai, напавший на командира воздушного судна во время рейса в Израиль, заявил следователям ОАЭ, что заранее планировал захватить самолет и разбить его в аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива. Еще до трудоустройства в авиакомпанию он искал перевозчиков, выполняющих рейсы в этот город.

Об этом сообщает Reuters. Гражданин Омана также планировал захватить самолёт во время предыдущего рейса в Тель-Авив в начале 2026 года, но тогда отказался от своего замысла.

Нападение на борту самолета

Речь идет о рейсе FZ1073, который летел из Дубая в Израиль. Во время полёта второй пилот напал на командира воздушного судна с помощью аварийного топора.

Пассажирам и членам экипажа удалось его обезвредить. Пилот, гражданин Индии Смит Маччхар, выжил после нападения и смог открыть дверь кабины. После этого резервный пилот, находившийся на борту, взял управление самолетом на себя.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 4,9 т.
В Тихом океане кашалот потопил яхту: экипаж ждал спасения 18 часов. Фото и видео
icon 4,9 т.
В Тихом океане кашалот потопил яхту: экипаж ждал спасения 18 часов. Фото и видео
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 3,2 т.
США "эвакуировали" все бомбардировщики с британской авиабазы после неудавшегося теракта – медиа
icon 3,2 т.
США "эвакуировали" все бомбардировщики с британской авиабазы после неудавшегося теракта – медиа
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 3,1 т.
В США отреагировали на возможную вспышку чумы в России: что известно
icon 3,1 т.
В США отреагировали на возможную вспышку чумы в России: что известно

Воздушное судно, на борту которого находились более 170 пассажиров и членов экипажа, совершило посадку в аэропорту на северо-западе Саудовской Аравии. Там второго пилота задержали, а впоследствии передали властям ОАЭ.

Генеральный прокурор ОАЭ назвал инцидент террористической атакой. По данным двух источников, подозреваемым является гражданин Омана по имени Хамам аль-Хаммами, однако власти ОАЭ и flydubai официально его имя не разглашали.

После инцидента премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил проверить меры безопасности иностранных авиакомпаний и запретил пилотам из стран, не имеющих дипломатических отношений с Израилем, выполнять рейсы в страну.

Расследование в других странах

Расследование возможных связей подозреваемого с другими странами также продолжается. Помощник комиссара полиции Новой Зеландии Майкл Джонсон заявил, что мужчина некоторое время находился в стране, и местная полиция проверяет этот период.

В Австралии многопрофильное подразделение по борьбе с терроризмом также расследует его связи со страной. По данным источника, около десяти лет назад подозреваемый учился в RMIT University в Мельбурне.

Ранее подозреваемый также проходил трёхмесячную теоретическую подготовку в Royal Air Maroc в 2025 году, однако его заявку на работу в этой авиакомпании впоследствии отклонили.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добавил, что второй пилот подвергся радикальной исламистской индоктринации и имел суицидальные наклонности, хотя и не уточнил, где и когда это произошло.

Напомним,ч , израильские спецслужбы считали, что второй пилот Flydubai мог планировать направить самолет на небоскреб в Тель-Авиве. По данным источников, этот замысел мог напоминать сценарий терактов 11 сентября.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с пассажиром Янивом Хаюном, который помог предотвратить нападение второго пилота Flydubai. Глава израильского правительства обнял мужчину и назвал его "львом и настоящим героем".

Похожие темы
самолеттерактИзраильОАЭ
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться