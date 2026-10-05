Все спланировал заранее: второй пилот самолета flydubai признался, что хотел разбить самолет в аэропорту Тель-Авива

Второй пилот самолета авиакомпании flydubai, напавший на командира воздушного судна во время рейса в Израиль, заявил следователям ОАЭ, что заранее планировал захватить самолет и разбить его в аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива. Еще до трудоустройства в авиакомпанию он искал перевозчиков, выполняющих рейсы в этот город.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Гражданин Омана также планировал захватить самолёт во время предыдущего рейса в Тель-Авив в начале 2026 года, но тогда отказался от своего замысла.

Нападение на борту самолета

Речь идет о рейсе FZ1073, который летел из Дубая в Израиль. Во время полёта второй пилот напал на командира воздушного судна с помощью аварийного топора.

Пассажирам и членам экипажа удалось его обезвредить. Пилот, гражданин Индии Смит Маччхар, выжил после нападения и смог открыть дверь кабины. После этого резервный пилот, находившийся на борту, взял управление самолетом на себя.

Воздушное судно, на борту которого находились более 170 пассажиров и членов экипажа, совершило посадку в аэропорту на северо-западе Саудовской Аравии. Там второго пилота задержали, а впоследствии передали властям ОАЭ.

Генеральный прокурор ОАЭ назвал инцидент террористической атакой. По данным двух источников, подозреваемым является гражданин Омана по имени Хамам аль-Хаммами, однако власти ОАЭ и flydubai официально его имя не разглашали.

После инцидента премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил проверить меры безопасности иностранных авиакомпаний и запретил пилотам из стран, не имеющих дипломатических отношений с Израилем, выполнять рейсы в страну.

РЕКЛАМА

Расследование в других странах

Расследование возможных связей подозреваемого с другими странами также продолжается. Помощник комиссара полиции Новой Зеландии Майкл Джонсон заявил, что мужчина некоторое время находился в стране, и местная полиция проверяет этот период.

В Австралии многопрофильное подразделение по борьбе с терроризмом также расследует его связи со страной. По данным источника, около десяти лет назад подозреваемый учился в RMIT University в Мельбурне.

Ранее подозреваемый также проходил трёхмесячную теоретическую подготовку в Royal Air Maroc в 2025 году, однако его заявку на работу в этой авиакомпании впоследствии отклонили.

Главные истории дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добавил, что второй пилот подвергся радикальной исламистской индоктринации и имел суицидальные наклонности, хотя и не уточнил, где и когда это произошло.

Напомним,ч , израильские спецслужбы считали, что второй пилот Flydubai мог планировать направить самолет на небоскреб в Тель-Авиве. По данным источников, этот замысел мог напоминать сценарий терактов 11 сентября.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с пассажиром Янивом Хаюном, который помог предотвратить нападение второго пилота Flydubai. Глава израильского правительства обнял мужчину и назвал его "львом и настоящим героем".