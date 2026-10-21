Упал в поле: в Румынии нашли обломки дрона

В уезде Бузэу в Румынии нашли обломки беспилотника, который упал в поле возле села Мошешть. Местный житель обнаружил фрагменты аппарата и сообщил о находке экстренным службам.

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Об этом сообщает Romania Journal. К проверке обстоятельств происшествия привлекли представителей Министерства национальной обороны Румынии и Румынской разведывательной службы.

Что известно о найденном дроне

Примар коммуны Робяска Домника Влад рассказала, что об обломках ей сообщил местный житель. Мужчина также позвонил по единому номеру экстренной помощи 112, после чего к указанному месту направили спасателей.

"Мужчина, который нашел обломки в поле, позвонил мне и рассказал об этом, а затем сообщил на номер 112. Насколько я понимаю, пожарные приехали в коммуну, чтобы добраться до указанного места. Я сейчас сама направляюсь в село, поскольку была в Бузэу. Не могу сказать, когда он мог упасть. Мы часто слышим взрывы и звуки самолетов, но больше ничего сказать не могу", – отметила чиновница.

По предварительным предположениям, беспилотник мог упасть не ночью или днем в среду, 21 октября, а несколько дней назад. Не исключено, что его не зафиксировали радиолокационные системы Министерства национальной обороны Румынии.

В Румынии предупреждали об угрозе дронов

В среду утром, 21 октября, в северо-восточной части уезда Тулча объявили предупреждение RO-Alert из-за возможного проникновения беспилотников в воздушное пространство страны.

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Радары Министерства национальной обороны обнаружили группу воздушных целей к северо-востоку от украинского города Вилково, однако нарушений воздушного пространства Румынии не зафиксировали.

Тем временем президент Румынии Никушор Дан созвал заседание Высшего совета национальной обороны (CSAT). Оно должно состояться в четверг, 22 октября, в 18:00 в президентском дворце Котрочень.

Участники встречи рассмотрят последствия инцидентов в Черном море для безопасности инцидентов в Черном море, а также меры по усилению защиты территориальных вод и критической морской инфраструктуры. Кроме того, обсудят другие актуальные вопросы национальной безопасности.

Главные истории дня

Напомним, ночью 2 октября российский дрон залетел на территорию Румынии и упал в северной части жудеца Тулча. На месте падения вспыхнул пожар, однако, по данным Минобороны Румынии, обошлось без жертв и материального ущерба.

Как писал OBOZ.UA, во время российской атаки на Украину беспилотники зафиксировали в воздушном пространстве Молдовы и Румынии. Один из дронов упал в лесу в румынском жудеце Сучава, неподалеку от города Солка.