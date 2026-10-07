ВОЗ требует от России подробной информации о вспышке чумы на фоне слухов о втором случае заболевания

Всемирная организация здравоохранения "активно следит" за ситуацией со вспышкой чумы в российской Сибири. Ее представители запросили у России информацию после появления сообщений о втором случае заболевания.

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Об этом представители ВОЗ сообщили после анонсированного президентом США Дональдом Трампом телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, который должен состояться "очень скоро". Об этом сообщает Forbes.

ВОЗ запросила у России информацию о вспышке чумы

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус сообщил, что ВОЗ обратилась за дополнительной информацией о "причине тяжелой пневмонии" у скончавшейся российской лаборантки в Иркутской области, а также о "возбудителе", из-за которого там приняли меры, направленные на предотвращение распространения заболевания.

По словам Гебреесуса, в ВОЗ также запросили подробности о "сообщениях о втором сотруднике с пневмонией неопределенной этиологии", о чем начали писать некоторые российские СМИ.

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В Forbes отметили, что Трамп, когда журналисты спросили его о ситуации с чумой в России, не стал отрицать существование проблемы. Он заявил, что ведутся "очень глубокие обсуждения", что у него "очень скоро" запланирован разговор с Путиным и что более подробную информацию о ситуации администрация Трампа предоставит чуть позже.

По данным Wall Street Journal, правительство США оказывало давление на Россию из-за отсутствия дополнительных подробностей о смерти лаборантки в официальном дипломатическом сообщении, отметив, что отсутствие подробностей об инциденте нарушает ее международные обязательства в сфере здравоохранения.

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О том, что попытки российских властей скрыть вспышку чумы угрожают всему миру, говорят и в ВОЗ.

"Своевременный, полный и прозрачный обмен информацией в соответствии с Международными правилами здравоохранения имеет важное значение для разъяснения противоречивых сообщений и обеспечения точной оценки потенциальных рисков для общественного здоровья", – говорится в заявлении.

Обстоятельства смерти 28-летней россиянки, которая работала лаборанткой в Иркутском научно--исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока и скончавшейся 2 октября от "пневмонии неизвестной этиологии", устанавливает российское ведомство "Роспотребнадзор".

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После смерти женщины на карантин поместили почти 200 человек, с которыми она контактировала в последнее время. Существует вероятность, что она умерла от легочной чумы – болезни с высоким уровнем летальности.

Однако официально Россия эту угрозу не признает. В частности, 6 октября РФ направила в ВОЗ сообщение о том, что в Иркутской области РФ якобы не зарегистрировано ни одного случая чумы, тогда как губернатор региона заявил о введении в области "комплекса противоэпидемических мер".

Комментируя сложившуюся ситуацию, госсекретарь США Марко Рубио во вторник заявил журналистам, что информация из России "по-прежнему очень ограничена".

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"Возможно, там ничего нет. Возможно, это серьезнее, чем мы думали. Мы не знаем", – сказал виг.

Как сообщал OBOZ.UA,ранее посольство США в Москве предупредило американцев об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию России.

Предупреждение появилось после появления информации о вспышке этого заболевания в Иркутской области РФ. "Пациентка номер ноль" – лаборантка – уже скончалась. Она якобы заболела, разбив пробирку с возбудителем опасной болезни.