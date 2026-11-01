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"Они придут договариваться": Трамп пригрозил тотальным "вето", если демократы получат большинство в Конгрессе

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read2 мин
1,8 т.
"Они придут договариваться": Трамп пригрозил тотальным "вето", если демократы получат большинство в Конгрессе
Дональд Трамп

В воскресенье, 1 ноября, президент США Дональд Трамп пригрозил тотальным "Вето". Он пообещал пойти на этот кардинальный шаг в случае, если демократы получат большинство в Конгрессе.

Промежуточные выборы в этот законодательный орган США состоятся уже во вторник, 3 ноября. Слова Дональда Трампа, который подчеркивает, что в конце концов демократы будут вынуждены договариваться, передает Bloomberg.

"Демократы будут присылать разные предложения. А я буду накладывать на них вето. В конце концов, через месяц или два, когда все будет отклоняться, ведь это просто пустая трата времени, они придут и будут договариваться", – цитирует Трампа издание.

По данным Bloomberg, предвыборные опросы свидетельствуют о том, что демократы могут получить контроль как минимум в одной из палат – а возможно, и в обеих палатах Конгресса США по итогам голосования на следующей неделе.

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"Надеюсь, нам не придется об этом беспокоиться", – добавил Трамп.

Подробности

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. На кону все места в Палате представителей, а также часть мест в Сенате. Опросы показывают, что Демократическая партия имеет хорошие шансы вернуть себе большинство в нижней палате Конгресса, а при удачном стечении обстоятельств и в верхней.

Стоит отметить, что за четыре дня до промежуточных выборов в США, назначенных на 3 ноября 2026 года, досрочно проголосовали более 48,5 млн американцев. Это превысило показатель предыдущих промежуточных выборов 2022 года и стало новым рекордом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за две недели до промежуточных выборов рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до рекордно низких 31%. В то же время опрос Reuters/Ipsos показал, что среди зарегистрированных избирателей 47% готовы поддержать демократов на выборах в Конгресс, тогда как республиканцев – 35%.

Также OBOZ.UA писал, что накануне голосования администрация Трампа объявила о выплатах и финансовой помощи на общую сумму 2,35 млрд долларов. В частности, средства предусмотрели для пожилых людей и американцев, которые покупают медицинскую страховку через государственный портал. Кроме того, Белый дом сообщил о выделении 150 млн долларов на финансирование линий электропередачи на Аляске. Эти объявления прозвучали на фоне падения рейтинга одобрения деятельности главы Белого дома.

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